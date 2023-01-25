США отправят в Украину 31 танк Abrams. Поставка займет время

Что такое M1 Abrams и почему он годится для украинской армии?

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си

M1 Abrams - один из лучших современных основных боевых танков, и уж точно не хуже Leopard-2, которые ждет Украина. Их поставка кажется довольно логичным шагом - "Абрамсов" было выпущено в два с половиной раза больше, чем немецких Leopard-2: 10600 против 3600 единиц (всех модификаций).

Аргументы американских властей, которые ранее говорили, что это сложный в обслуживании и ремонте танк, что он будет потреблять много топлива, а также что его сложно осваивать, можно оспорить.

M1 Abrams - действительно современный танк, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них. Одна из особенностей "Абрамса" - в качестве двигателя он использует турбину. И она действительно потребляет много топлива.

Но при этом электронику в любом случае никто чинить в поле не будет, это слишком сложно, турбину выбрали в качестве двигателя отчасти из-за ее надежности, а что касается горючего, то ее прожорливость компенсируется неприхотливостью - "Абрамс" можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом.