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В Крыму и Белгородской области на российских телеканалах показали обращение Зеленского

rus.tvnet.lv
В Крыму и Белгородской области на российских телеканалах показали обращение Зеленского
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: House Television via AP

В среду, 25 января, в Белгородской области России и аннексированном Крыму российские федеральные телеканалы показали речь президента Украины Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.

Обращение появилось в эфире российских телеканалов СТС, ТВ-3, ТНТ и других. На видео Зеленский говорил о грядущем возвращении территорий под контроль ВСУ.

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что "произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса".

Советник так называемого главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков обвинил во всем американцев.

"Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных "вещалок", через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание. Большинство уязвимостей уже устранено, скоро их не останется совсем", - написал он в Telegram.

Судя по обнародованным кадрам, Зеленский говорил на украинском языке.

"Украинская правда" отмечает, что в эфире российских каналов было показано обращение Зеленского к народу страны по случаю Дня соборности Украины, которое президент опубликовал еще 22 января.

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