Владимиру Зеленскому - 45! Жена трогательно поздравила его

Елена Зеленская пишет: "Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. Я всегда отвечаю: "Он не изменился. Он такой же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать.

На самом деле кое-что изменилось: теперь ты улыбаешься намного реже. Например, как на этой фотографии.

I am often asked about how you have changed this year. And I always answer: "He haven't changed. He is the same. The same guy I have met when we were seventeen."

But actually, something has changed: you smile much less now. For example, like on this photo... 1/2 pic.twitter.com/fBUFXkFCIR — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) January 25, 2023

Я желаю тебе больше поводов улыбаться. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем.

Ты достаточно упрям. Главное, чтобы здоровья хватало. Поэтому, пожалуйста, будь здоровым. Я хочу улыбаться рядом с тобой вечно. Дай мне эту возможность".

Напомним, Владимир Зеленский изначально получил известность как юморист и актер. Он начал свою карьеру в КВН, в команде "95-й квартал" (где одним из авторов была и его будущая супруга), после чего на основе команды создал "Студию Квартал-95", где и был автором, актером и сооснователем.

Кроме того, он снимался в фильмах и сериалах: "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий", "Слуга народа". Был соавтором и сопродюсером сериала "Сваты".

В 2019 году Зеленский был избран президентом Украины, набрав во втором туре в три раза больше голосов, чем предыдущий глава страны Петр Порошенко.