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Владимиру Зеленскому - 45! Жена трогательно поздравила его

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Владимиру Зеленскому - 45! Жена трогательно поздравила его
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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Dmytro Larin/Shutterstock

В среду, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Все, наверное, желают ему одного - победы Украины. Жена президента Елена Зеленская опубликовала поздравление в Twitter. 

Елена Зеленская пишет: "Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. Я всегда отвечаю: "Он не изменился. Он такой же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать.

На самом деле кое-что изменилось: теперь ты улыбаешься намного реже. Например, как на этой фотографии.

Я желаю тебе больше поводов улыбаться. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем.

Ты достаточно упрям. Главное, чтобы здоровья хватало. Поэтому, пожалуйста, будь здоровым. Я хочу улыбаться рядом с тобой вечно. Дай мне эту возможность".

Напомним, Владимир Зеленский изначально получил известность как юморист и актер. Он начал свою карьеру в КВН, в команде "95-й квартал" (где одним из авторов была и его будущая супруга), после чего на основе команды создал "Студию Квартал-95", где и был автором, актером и сооснователем.

Кроме того, он снимался в фильмах и сериалах: "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий", "Слуга народа". Был соавтором и сопродюсером сериала "Сваты".

В 2019 году Зеленский был избран президентом Украины, набрав во втором туре в три раза больше голосов, чем предыдущий глава страны Петр Порошенко.

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