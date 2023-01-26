Атаки небольшими силами, которые российская армия в последние дни в Украине реализует в юго-восточном секторе фронта в Запорожском и Донецком округах, может быть попыткой заставить Украину растягивать силы по всей линии фронта, чтобы в конце концов создать условия для крупного нападения на севере в Луганской области, считают аналитики Института изучения войны (ISW),.
Аналитики предупреждают, что Россия готовит крупное наступление из ЛНР
В последние дни россияне небольшими силами совершали атаки в секторе фронта прямо к югу от Запорожья, а затем в Вугледаре Донецкой области.
Как допускают аналитики ISW, это были нападения для отвлечения внимания и создания волнения и что более крупные нападения россияне могли бы развернуть на севере Луганской области на линии Сватово - Кременная.
Об этом свидетельствует размещение частей десанта и 3-й моторизованной стрелковой дивизии на этой линии, а также переброска 2-й моторизованной стрелковой дивизии и частей 1-й танковой армии из Беларуси туда.
"Массив конвенциональных сил на фронте в Луганской области позволяет предположить, что российская армия в этом секторе может готовить решительные действия с ограниченной поддержкой атак в других местах, задачей которых было бы рассеять силы украинцев", - отмечают в ISW.
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