Фото ⟩ "Не в первый раз". Какой-то вандал выбил стекло в исторических дверях "Углового дома"

О вандализме "Угловой дом" сообщил в Государственную полицию и обратились к Valsts nekustamie īpašumi, попросив установить камеры видеонаблюдения на фасадах "Углового дома", направленные на улицу Бривибас и улицу Стабу.

Vakar dienas vidū notika kārtējais uzbrukums muzejam. Stūra mājā, pret Brīvības ielu vērstajā fasādē tika izsists vēsturisko durvju logs. (1/🧵) pic.twitter.com/FBeCjkEqcX — Stūra māja (@rigakgb) January 26, 2023

"Это не первый раз, когда выбиты стекла "Углового дома". Еще совсем недавно, 4 сентября, было разбито окно на стороне улицы Стабу и украден украинский флаг, расположенный в витрине. И это был не первый раз.

Такой вандализм - это ничто иное, как зеркало отношения общества к нашему культурно-историческому наследию. Зеркало, в котором мы видим непонимание, невежество и бескультурье.

Задача экспозиции "Углового дома" - образовывать, сохранять и напоминаnm. Каждый день мы передаем воспоминания бывших заключенных десяткам, сотням людей", - в сообщении пишет "Угловый дом".

Tā ir mūsu vēsture, un mums tā ir jāglabā un jāvērtē. Lai tas būtu iespējams, ir nepieciešamas sienas (un logi!), kurās šī vēsture var dzīvot. (6/6)#saglabatvesturi pic.twitter.com/Ln5AJyNXKT — Stūra māja (@rigakgb) January 26, 2023

Уже сообщалось, что с 1 марта придется прекратить эксплуатацию дома или "Углового дома", отмечает член правления Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна.