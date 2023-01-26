Угловой дом, бывшее здание КГБ СССР, в среду, 25 января, испортили вандалы. Разбито окно исторических дверей, о случившемся в Twitter сообщают сотрудники "Углового дома".
Фото ⟩ "Не в первый раз". Какой-то вандал выбил стекло в исторических дверях "Углового дома"
О вандализме "Угловой дом" сообщил в Государственную полицию и обратились к Valsts nekustamie īpašumi, попросив установить камеры видеонаблюдения на фасадах "Углового дома", направленные на улицу Бривибас и улицу Стабу.
Vakar dienas vidū notika kārtējais uzbrukums muzejam. Stūra mājā, pret Brīvības ielu vērstajā fasādē tika izsists vēsturisko durvju logs. (1/🧵) pic.twitter.com/FBeCjkEqcX— Stūra māja (@rigakgb) January 26, 2023
"Это не первый раз, когда выбиты стекла "Углового дома". Еще совсем недавно, 4 сентября, было разбито окно на стороне улицы Стабу и украден украинский флаг, расположенный в витрине. И это был не первый раз.
Такой вандализм - это ничто иное, как зеркало отношения общества к нашему культурно-историческому наследию. Зеркало, в котором мы видим непонимание, невежество и бескультурье.
Задача экспозиции "Углового дома" - образовывать, сохранять и напоминаnm. Каждый день мы передаем воспоминания бывших заключенных десяткам, сотням людей", - в сообщении пишет "Угловый дом".
Tā ir mūsu vēsture, un mums tā ir jāglabā un jāvērtē. Lai tas būtu iespējams, ir nepieciešamas sienas (un logi!), kurās šī vēsture var dzīvot. (6/6)#saglabatvesturi pic.twitter.com/Ln5AJyNXKT— Stūra māja (@rigakgb) January 26, 2023
Уже сообщалось, что с 1 марта придется прекратить эксплуатацию дома или "Углового дома", отмечает член правления Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна.
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