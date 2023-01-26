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Фото ⟩ "Не в первый раз". Какой-то вандал выбил стекло в исторических дверях "Углового дома"

rus.tvnet.lv
"Не в первый раз". Какой-то вандал выбил стекло в исторических дверях "Углового дома"
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Разбитая дверь "Углового дома"
Разбитая дверь "Углового дома" Фото: @rigakgb/Twitter.com

Угловой дом, бывшее здание КГБ СССР, в среду, 25 января, испортили вандалы. Разбито окно исторических дверей, о случившемся в Twitter сообщают сотрудники "Углового дома".

О вандализме "Угловой дом" сообщил в Государственную полицию и обратились к Valsts nekustamie īpašumi, попросив установить камеры видеонаблюдения на фасадах "Углового дома", направленные на улицу Бривибас и улицу Стабу.

"Это не первый раз, когда выбиты стекла "Углового дома". Еще совсем недавно, 4 сентября, было разбито окно на стороне улицы Стабу и украден украинский флаг, расположенный в витрине. И это был не первый раз.

Такой вандализм - это ничто иное, как зеркало отношения общества к нашему культурно-историческому наследию. Зеркало, в котором мы видим непонимание, невежество и бескультурье.

Задача экспозиции "Углового дома" - образовывать, сохранять и напоминаnm. Каждый день мы передаем воспоминания бывших заключенных десяткам, сотням людей", - в сообщении пишет "Угловый дом".

Уже сообщалось, что с 1 марта придется прекратить эксплуатацию дома или "Углового дома", отмечает член правления Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна.

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