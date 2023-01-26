VDD провела беседу с мэром Резекне в связи с его заявлениями по вопросам безопасности

В ходе встречи сотрудники VDD выслушали объяснения Барташевича, а также предупредили его об ответственности, предусмотренной за публичное оправдание развязанной Россией войны против Украины и другие преступления, направленные против интересов национальной безопасности.

VDD не предоставила дополнительных комментариев по содержанию переговоров.

RUS TVNET уже сообщал, что члены рижского отделения партии "Согласие" и депутаты фракции "Согласия" в Рижской думе осудили призыв мэра Резекне Александра Барташевича быть нейтральными по отношению к России, сообщили агентству LETA в партии.

Мэр Резекне заявил в своем выступлении, что Латвия должна быть нейтральной страной, что принципиально противоречит членству Латвии в Европейском союзе и НАТО.

Барташевич призвал называть войну России против Украины конфликтом, считаться с возможной победой России и рекомендовал договориться о гарантиях безопасности с российской стороной, отмечает агентство LETA.

В свою очередь мэр Резекне Александр Барташевич записал видеообращение, в котором ответил на информацию, распространенную "Согласием". В нем мэр обвиняет членов партии во лжи, предательстве и жажде власти.

Политик утверждает, что в сообщении преподносится ложная интерпретация его позиции в отношении Украины, однако он не объясняет свое мнение о войне в Украине и не указывает, что конкретно было в письме членов партии. Председатель Резекненской думы считает, что в сообщении партии самым важным является заключение о том, что невозможно принять его кандидатуру на должность председателя правления партии "Согласие".