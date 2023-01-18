Как сообщили в партии, на прошлой неделе состоялось заседание совета "Согласия", на котором выступили возможные кандидаты на пост председателя правления партии.

Мэр Резекне заявил в своем выступлении, что Латвия должна быть нейтральной страной, что принципиально противоречит членству Латвии в Европейском Союзе и НАТО.

Барташевич призвал называть войну России против Украины конфликтом, призвал рассчитывать на возможную победу России и рекомендовал договориться о гарантиях безопасности с российской стороной.

В партии напомнили, что Кремль бомбил Украину через два дня после заседания дня после заседания думы партии. В городе Днепр ракета разрушила многоэтажный жилой дом, в результате чего погибли десятки людей, в том числе женщины и дети, еще больше получили ранения, а сотни остались в затруднительном положении посреди зимы.