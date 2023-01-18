Члены рижского отделения партии "Согласие" и депутаты фракции "Согласия" в Рижской думы осудили призыв мэра Резекне Александра Барташевича быть нейтральными по отношению к России.
Мэр Резекне призвал Латвию быть нейтральной к РФ. Его осудили однопартийцы
Как сообщили в партии, на прошлой неделе состоялось заседание совета "Согласия", на котором выступили возможные кандидаты на пост председателя правления партии.
Мэр Резекне заявил в своем выступлении, что Латвия должна быть нейтральной страной, что принципиально противоречит членству Латвии в Европейском Союзе и НАТО.
Барташевич призвал называть войну России против Украины конфликтом, призвал рассчитывать на возможную победу России и рекомендовал договориться о гарантиях безопасности с российской стороной.
В партии напомнили, что Кремль бомбил Украину через два дня после заседания дня после заседания думы партии. В городе Днепр ракета разрушила многоэтажный жилой дом, в результате чего погибли десятки людей, в том числе женщины и дети, еще больше получили ранения, а сотни остались в затруднительном положении посреди зимы.
Партия утверждает, что ракета, запущенная российскими войсками в Днепре, уничтожила точно такую же серийную многоэтажку, как и в Болдерае, Плявниеках, Резекне или Даугавпилсе. Мэр Днепра должен организовать спасательную операцию, похороны погибших, приютить семьи, оставшиеся без крова, и обеспечить жителей теплом и светом.
Это потому, что Кремль разрушает критически важную инфраструктуру Украины и бомбит жилые дома.
Позиция, предложенная Барташевичем, неприемлема с моральной точки зрения для партии "Согласия". Это полностью противоречит интересам избирателей, населения Латвии в целом, в том числе русскоязычного населения страны и населения Латгалии.
Такая позиция угрожает будущему, свободе, безопасности и благополучию Латвии.
Поэтому правление рижской организации "Согласия" и фракция "Согласия" в Рижской думе считают, что после этих заявлений возможное избрание Барташевича на пост лидера партии может привести к расколу в партии и, возможно, к ее полной ликвидации.
Члены рижского отделения партии не видят возможности работать под руководством такого политика, который не способен осудить абсолютное зло, а вместо этого пытается найти возможности для оправдания зла.
Члены рижского отделения "Согласия" категорически осуждают позицию Барташевича в отношении войны России против Украины.
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