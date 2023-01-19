Видео ⟩ Ложь, предательство и жажда власти: мэр Резекне Барташевич ответил "Согласию"

Политик утверждает, что в сообщении предлагается лживая интерпретация его позиции в отношении Украины, однако он не объясняет свое мнение о войне в Украине и не указывает, что конкретно было в письме членов партии. Председатель Резекненской думы считает, что в сообщении партии самым важным является заключение о том, что невозможно принять его кандидатуру на должность председателя правления партии "Согласия".

Видео: обращение Александра Барташевича

Барташевич, характеризуя печальные результаты "Согласия" на выборах в 14-й Сейм, отмечает, что, по его мнению, виной стало игнорирование интересов избирателей, отсутствие диалога в партии, и руководство партии - Янис Урбанович и Нил Ушаков, которые "стали фактически направляющей силой негативных тенденций в партии и источником скандалов вокруг Рижской думы".

Барташевич также утверждает, что Ушаков совершил предательство, став кандидатом в Европейский парламент, а не в Рижскую думу, а Урбанович вновь собирается взять на себя руководство "Согласием".