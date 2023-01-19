Мэр Резекне Александр Барташевич в видеообращении, отвечая на сообщение, распространенное "Согласием" на этой неделе, обвиняет членов партии во лжи, предательстве и жажде власти.
Видео ⟩ Ложь, предательство и жажда власти: мэр Резекне Барташевич ответил "Согласию"
Политик утверждает, что в сообщении предлагается лживая интерпретация его позиции в отношении Украины, однако он не объясняет свое мнение о войне в Украине и не указывает, что конкретно было в письме членов партии. Председатель Резекненской думы считает, что в сообщении партии самым важным является заключение о том, что невозможно принять его кандидатуру на должность председателя правления партии "Согласия".
Видео: обращение Александра Барташевича
Барташевич, характеризуя печальные результаты "Согласия" на выборах в 14-й Сейм, отмечает, что, по его мнению, виной стало игнорирование интересов избирателей, отсутствие диалога в партии, и руководство партии - Янис Урбанович и Нил Ушаков, которые "стали фактически направляющей силой негативных тенденций в партии и источником скандалов вокруг Рижской думы".
Барташевич также утверждает, что Ушаков совершил предательство, став кандидатом в Европейский парламент, а не в Рижскую думу, а Урбанович вновь собирается взять на себя руководство "Согласием".
Мэр Резекне также утверждает, что выступает "за перемены в партии, за четкие цели и задачи, за защиту интересов наших людей, а не за пустые разговоры и бесхребетность нынешних лидеров".
Как сообщалось вчера, члены рижского отделения партии "Согласие" и депутаты фракции "Согласия" в Рижской думе осудили призыв мэра Резекне Александра Барташевича быть нейтральными по отношению к России, сообщили агентству LETA в партии.
Как сообщили в партии, на прошлой неделе состоялось заседание совета "Согласия", на котором выступили возможные кандидаты на пост председателя правления партии.
Мэр Резекне заявил в своем выступлении, что Латвия должна быть нейтральной страной, что принципиально противоречит членству Латвии в Европейском Союзе и НАТО.
Барташевич, по словам "Согласия", призвал называть войну России против Украины конфликтом, призвал считаться с возможной победой России и рекомендовал договориться о гарантиях безопасности с российской стороной.
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