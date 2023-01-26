Шноре: не все, кто против Путина, друзья Латвии

В качестве примера Шноре привел недавний скандал с российским либеральным телеканалом "Дождь", который, по его словам, наглядно показал, что у идей Российской империи есть поклонники и среди "демократической оппозиции".

"Мы увидели отношение российских "демократов" во всей красе в их реакции на решение Латвии. Эта реакция была почти такой же, как и сто лет назад, когда в 1922 году латвийские власти запретили русскому поэту Владимиру Маяковскому выступать в Риге. После этого Маяковский написал издевательское стихотворение о Латвии. Прошло сто лет, а отношение россиян к Латвии не изменилось", - сказал депутат.