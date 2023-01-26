Выстраивая отношения во внешней политике, не следует обманывать себя тем, что все, кто против российского лидера Владимира Путина, являются друзьями Латвии, заявил депутат Эдвин Шноре (Национальное объединение) на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.
Шноре: не все, кто против Путина, друзья Латвии
Политик призвал с осторожностью оценивать так называемую российскую демократическую оппозицию.
По его словам, нет никаких указаний на то, что уменьшается число сторонников великорусского шовинизма,
или тех россиян, которые считают украинцев неполноценными "соотечественниками", латвийское государство - "недоразумением", а себя - настоящими хозяевами территории бывшего СССР.
В качестве примера Шноре привел недавний скандал с российским либеральным телеканалом "Дождь", который, по его словам, наглядно показал, что у идей Российской империи есть поклонники и среди "демократической оппозиции".
"Мы увидели отношение российских "демократов" во всей красе в их реакции на решение Латвии. Эта реакция была почти такой же, как и сто лет назад, когда в 1922 году латвийские власти запретили русскому поэту Владимиру Маяковскому выступать в Риге. После этого Маяковский написал издевательское стихотворение о Латвии. Прошло сто лет, а отношение россиян к Латвии не изменилось", - сказал депутат.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!