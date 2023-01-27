После четырех лет поисков в Малайзии найдена без вести пропавшая литовка

В январе 2019 года молодая литовка из Расейняя отправилась в Малайзию, чтобы навестить друга из интернета. Ей на тот момент было 19 лет, указали в сообщении к СМИ шауляйские стражи порядка.

Женщина путешествовала через Финляндию и Катар и спустя несколько дней сообщила родителям, что удачно достигла Малайзии.

После этого родители больше от дочери ничего не слышали.

Родители связались с комиссариатом полиции Расейнского района и попросили начать поиски пропавшей дочери. Полиция Малайзии не смогла установить, находится ли литовка в их стране, поэтому литовские полицейские искали ее при помощи интернета.

Следователи нашли аккаунт малайзийской общины литовцев в Facebook и связались с ее руководителем Ритой Рукой.

Они призвала местных детективов проверить, где находятся все возможные номера телефонов и адреса литовской девушки, которые прислали следователи из Литвы.

Последняя проверка была проведена в декабре прошлого года, когда должностные лица Литвы узнали, что на имя пропавшей женщины были сделаны покупки в интернете.

По просьбе Руки детектив отправился по адресу доставки и нашел пропавшую литовку. Была достигнута договоренность, что она свяжется с полицией Расейнского района.

20 декабря прошлого года женщина провела видеочат с литовской полицией.

"Я жива, здорова и очень счастлива", - рассказала следователям найденная женщина.

По ее словам, она уехала из Литвы и прекратила контакты с родственниками, так как не хочет иметь с ними ничего общего.