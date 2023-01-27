На выходных не будут работать портал Latvija.lv и электронные услуги

Это связано с планами Государственного агентства регионального развития (VRAA) провести технически работы, связанные с содержанием портала. Жителей призывают отнестись с пониманием.

Работу портала обещают восстановить в понедельник, 30 января.

Напомним, в этом году наблюдаются нарушения отдельных услуг портала Latvija.lv. По информации VRAA, ведется "значительная работа, чтобы пользователям портала было доступно несколько разработанных улучшений". Например, пользователям будет доступен новый дизайн на стартовой страницы портала, информационных страницах и рабочем месте пользователя.

Будет улучшена производительность электронной переписки на портале. Позитивные изменения обещают и в доступности портала на мобильных устройствах, кроме того, будет произведена модернизация используемых на портале технологий и решений.