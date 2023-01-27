"Служу России и ЧВК "Вагнер"! Как в России поставили на поток вербовку заключенных на войну с Украиной

Набиев погиб 6 октября и был похоронен на кладбище в станице Бакинской рядом с другими заключенными, но о его смерти стало известно только в конце декабря, когда были опубликованы фотографии с кладбища. Ольга узнала об этом от журналистов Би-би-си.

У Фаила и Ольги есть общий ребенок, но несколько лет назад пара разошлась - после того как мужчина в очередной раз сел в тюрьму. По словам женщины, они расстались друзьями, периодически переписывались. Но о том, что Фаил завербовался в ЧВК "Вагнер" и уехал воевать, она не знала.

"Он у меня в частном доме прописан, выписать его теперь как? Машина на нем, ее арестовали по суду, налоги так и присылают. Надо идти в ГАИ, снимать всё это. А что я им покажу, нашу с вами переписку?" - сокрушается Ольга.

По словам женщины, в "Вагнере" ей сказали, что сообщают о смерти тем людям, данные которых завербованные экс-заключенные указали в документах: "А откуда я знаю, звонили мне или нет? У меня антиспам стоит, я незнакомые номера не беру! И как быть теперь? Ни похоронки, ничего. Лично я бы хотела его награды получить, хоть какая-то память, этот человек мне дорог".