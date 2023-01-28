Если российские танки войдут в Киев, может начаться Третья мировая война, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время встречи со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Министр обороны Италии: если танки РФ войдут в Киев, может начаться Третья мировая война
"Третья мировая война может начаться, если российские танки прибудут в Киев и к границам Европы. Единственный способ остановить ее - не позволить им прийти", - считает Крозетто.
Крозетто подчеркнул, что безопасность Италии и Франции начинается с "восточного фронта и того, что происходит в Украине".
Оба министра согласились с тем, что вторжение России в Украину представляет собой самую большую угрозу миру и стабильности в Европе со времен Второй мировой войны.
"Это явное нарушение целостности и неприкосновенности территориальных границ, международного права и принципов Устава ООН", - заявил министр обороны Италии.
Италия уже поставила в Украину шесть пакетов военной помощи, в том числе некоторое количество артиллерии, которая стала значительным подкреплением для ВСУ.
В декабре итальянский парламент проголосовал за продолжение военных поставок в Украину. Украина будет помогать Киеву как минимум до конца этого года.
В настоящее время завершается подготовка к отправке комплекса ПВО SAMP/T. Это совместная франко-итальянская разработка.
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