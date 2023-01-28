Афера с вегетарианством, или овощи, которые не дают нам похудеть

Овощи и белки - универсальная формула питания для тех, кто хочет избавиться от нескольких лишних килограммов. Но бывает и так, что даже при достаточно ограниченном питании вес не исчезает, иногда даже увеличивается!

Оказывается, причиной этого парадокса могут быть определенные овощи, поскольку некоторые из них содержат большое количество крахмала, т.е. скрытых углеводов.

Это сахар, который можно сравнить с макаронами или даже натуральными десертами. Крахмалистые овощи провоцируют выброс инсулина и усиливают чувство голода. Поэтому мы едим больше и процесс похудения замедляется, пишет ELLE.ru

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В ходе 20-летнего исследования Гарвардского университета с участием 13 000 человек ученые смогли установить связь между некоторыми видами овощей и "мистическим" увеличением веса. Люди, которые ели больше крахмалистых овощей, набирали вес, в отличие от тех, кто предпочитал другие овощи.

Так что же это за овощи?

Картофель

Кукуруза

Бобы

Горох

Внимание! Все эти продукты также содержат большое количество витаминов и минералов, поэтому отказываться от них в долгосрочной перспективе не рекомендуется. Их употребление лучше ограничить только во время диеты.

Фото: Pixabay

Чем заменить эти овощи? Брокколи, перец, морковь, кабачки - в них много клетчатки и воды, что только поможет похудеть.