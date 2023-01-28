Несмотря на введенные санкции, Россия продолжает закупать микросхемы у голландских производителей, и объем поставок, по мнению экспертов, существенно не изменился. Результаты расследования журналистов NOS показывают, что речь идет о миллионах поставленных микрочипов с начала широкомасштабных боевых действий России в Украине 24 февраля прошлого года по декабрь прошлого года, включительно.
Нидерланды поставляют России миллионы микрочипов в обход санкций
Изучив обнародованные данные по торговле и конфиденциальные документы, а также пообщавшись с представителями и экспертами компаний, причастных к сделкам, журналисты узнали, как происходили поставки. Схема осуществляется через небольшую группу китайских компаний, которые покупают чипы в Нидерландах, а затем перепродают их в Россию.
"Несмотря на жесточайшие санкции, падения экспорта в последние месяцы не наблюдается", - отмечают журналисты.
Сообщается, что Россия получает чипы от двух крупных голландских производителей, NXP и Nexperia.
"Чипы NXP недавно были обнаружены на поле боя в Украине", - сказанно в расследовании.
Представители компаний-производителей уверяют, что тщательно проверяют своих покупателей и не понимают, как их продукция попадает в руки россиян.
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