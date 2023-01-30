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Чичваркин на кухне, Ирина Шейк со львом, а Лобода с концертами

rus.tvnet.lv
Чичваркин на кухне, Ирина Шейк со львом, а Лобода с концертами
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Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.

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Фото: https://www.instagram.com/sofia_stuzhuk/

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