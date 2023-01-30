Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Чичваркин на кухне, Ирина Шейк со львом, а Лобода с концертами
Элина Глузунова поговорила с подписчиками о болезни сына
София Стужук приболела
Стас Давыдов выпустил новый ролик
Микс Галвановскис открывает новый клуб
Тренер по Pole Dance Саша Мяу и ее новое видео
Светлана Лобода анонсирует новые концерты
Соня Таюрская и Илья Прусикин снимают забавные ролики
Musiqq на премии Muzikālā banka
Немного красоты от Лиды Нижниковой
Немного кадров с благотворительного ужина Евгения Чичваркина и Ники Белоцерковской
Dzelzs Vilks тоже были на премии
Тина Кароль рекламирует специальную коллекцию одежды
Оля Полякова готовила в прямом эфире
Модель Даша Астафьева сидела с кроликом
Ирина Шейк и голова льва
Ким Кардашьян была на мероприятии
Тиктокер Элина Пакалне позировала
Катрина Гупало тоже выступила на Muzikālā banka
Кендалл Дженнер путешествовала
Хайди Клум встретила актрису Софию Вергару
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