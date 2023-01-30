В Шотландии пересмотрят подход к трансгендерам, совершавшим изнасилования

В ответ на это 26 января первый министр Шотландии Никола Стерджен анонсировала изменения в правилах распределения заключенных по тюрьмам, а также пообещала, что Брайсон не отправят в женскую тюрьму до завершения проверки. До этого времени она будет находиться в отдельной зоне колонии для мужчин.

Схожая со случаем Брайсон ситуация ранее произошла в США, где в начале 2023 года казнили трансгендерную женщину Эмбер Маклоклин, признанную виновной в убийстве, совершенном до перехода. Этот случай стал первой казнью трансгендерной персоны в США, а решение суда вызвало шквал критики.

Шотландское законодательство о смене пола вызвало критику в Лондоне

В декабре 2022 года региональное правительство Шотландии одобрило законопроект, который предлагет упростить для граждан идентификацию в вопросах своего пола, не прибегая при этом к гормональным средствам и хирургии. Инициативу раскритиковали правозащитники, указав, что это создает возможности для возникновения опасных прецедентов сродни делу Брайсон.

Впоследствии инициатива была заблокирована правительством Великобритании, которое сослалось на необходимость равноправия в сфере законодательства на территории Соединенного Королевства.