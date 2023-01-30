В прошлую среду, 25 января, на востоке Турции пассажирский автобус упал в озеро.
Видео ⟩ Драматичные кадры: в Турции автобус с семью пассажирами упал в озеро
Lucky escape after bus plunges into Turkey lakehttps://t.co/FVaM3aeV5x pic.twitter.com/NxSwxoYMRq— BBC News (World) (@BBCWorld) January 26, 2023
В момент аварии в автобусе находились семь человек, трое из них были доставлены в больницу с различными травмами, не опасными для жизни.
Автобус попал в аварию в городе Малатья. ДТП произошло в момент, когда общественный транспорт перевозил пассажиров в паромный терминал.
На кадрах видно, что люди начинают впадать в панику после того, как в автобус стала быстро поступать вода. Сначала слышны крики, однако затем водителю удалось открыть двери и пассажиры удачно покинули салон.
После происшествия на место аварии были направлены команды спасателей, чтобы обыскать территорию. Три женщины были доставлены в больницу.
Security camera footage captured the moment a city bus crashed into a lake in Turkey on Wednesday. An investigation is ongoing. pic.twitter.com/3DxqtpfI8O— CBS News (@CBSNews) January 26, 2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!