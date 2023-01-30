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Видео ⟩ Драматичные кадры: в Турции автобус с семью пассажирами упал в озеро

rus.tvnet.lv
Драматичные кадры: в Турции автобус с семью пассажирами упал в озеро
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В прошлую среду, 25 января, на востоке Турции пассажирский автобус упал в озеро.

В момент аварии в автобусе находились семь человек, трое из них были доставлены в больницу с различными травмами, не опасными для жизни.

Автобус попал в аварию в городе Малатья. ДТП произошло в момент, когда общественный транспорт перевозил пассажиров в паромный терминал.

На кадрах видно, что люди начинают впадать в панику после того, как в автобус стала быстро поступать вода. Сначала слышны крики, однако затем водителю удалось открыть двери и пассажиры удачно покинули салон.

После происшествия на место аварии были направлены команды спасателей, чтобы обыскать территорию. Три женщины были доставлены в больницу.

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