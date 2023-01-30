Видео ⟩ Драматичные кадры: в Турции автобус с семью пассажирами упал в озеро

Lucky escape after bus plunges into Turkey lakehttps://t.co/FVaM3aeV5x pic.twitter.com/NxSwxoYMRq — BBC News (World) (@BBCWorld) January 26, 2023

В момент аварии в автобусе находились семь человек, трое из них были доставлены в больницу с различными травмами, не опасными для жизни.

Автобус попал в аварию в городе Малатья. ДТП произошло в момент, когда общественный транспорт перевозил пассажиров в паромный терминал.

На кадрах видно, что люди начинают впадать в панику после того, как в автобус стала быстро поступать вода. Сначала слышны крики, однако затем водителю удалось открыть двери и пассажиры удачно покинули салон.

После происшествия на место аварии были направлены команды спасателей, чтобы обыскать территорию. Три женщины были доставлены в больницу.

Security camera footage captured the moment a city bus crashed into a lake in Turkey on Wednesday. An investigation is ongoing. pic.twitter.com/3DxqtpfI8O — CBS News (@CBSNews) January 26, 2023