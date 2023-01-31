Стало известно, сколько Россия заплатила Северной Корее за поставки оружия

По данным Центрального банка Южной Кореи, в 2021 году ВВП Северной Кореи находился в стагнации, страна испытывала серьезные экономические проблемы, а также плохие перспективы на будущее. Несмотря на это, у Пхеньяна большое количество вооружений, которые в том числе попадает в Украину. Особенно это касается артиллерийских систем и снарядов XX века. По данным Международного института стратегических исследований, в Северной Корее более 21 600 единиц такого оружия.

"Северная Корея была очень рада избавиться от устаревших систем вооружения за хорошие деньги",

- говорит эксперт по вооружениям Йост Олиманс, соавтор книги "Вооруженные силы Северной Кореи".

В ноябре официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Керби заявил, что Северная Корея поставила России "значительные" партии артиллерийских снарядов. Пхеньян и Москва опровергли эту информацию, однако западной разведке удалось выяснить, что Пхеньянский режим отправлял оружие в Россию, маскируя его под поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки.