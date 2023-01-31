Продажа оружия в Россию жизненно важна для изолированной Северной Кореи, которая таким образом обеспечивает себе стабильный поток доходов, сообщает Bloomberg.
Стало известно, сколько Россия заплатила Северной Корее за поставки оружия
По данным Центрального банка Южной Кореи, в 2021 году ВВП Северной Кореи находился в стагнации, страна испытывала серьезные экономические проблемы, а также плохие перспективы на будущее. Несмотря на это, у Пхеньяна большое количество вооружений, которые в том числе попадает в Украину. Особенно это касается артиллерийских систем и снарядов XX века. По данным Международного института стратегических исследований, в Северной Корее более 21 600 единиц такого оружия.
"Северная Корея была очень рада избавиться от устаревших систем вооружения за хорошие деньги",
- говорит эксперт по вооружениям Йост Олиманс, соавтор книги "Вооруженные силы Северной Кореи".
В ноябре официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Керби заявил, что Северная Корея поставила России "значительные" партии артиллерийских снарядов. Пхеньян и Москва опровергли эту информацию, однако западной разведке удалось выяснить, что Пхеньянский режим отправлял оружие в Россию, маскируя его под поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Наибольший интерес Москвы вызывают артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 миллиметра, а также реактивные заряды калибра 122 миллиметра. Несколько лет назад цена одного реактивного заряда составляла 6000 долларов. Москва, возможно, заплатила Северной Корее около 320 миллионов долларов, что составляет 1% ВВП Северной Кореи. Для сравнения, Калмыкия - один из самых бедных регионов России, а ее ВВП составляет около 380 миллионов долларов.
"У Северной Кореи есть как экономические, так и политические причины для поставок оружия в Россию, и эти причины могут быть переплетены. Северная Корея остро нуждается в "твердой валюте". Также Пхеньян был бы рад принять оплату за оружие и другим способом, например, поставками топлива", - поясняет политолог Rand Corp. Наоко Аоки.
В январе Белый дом объявил, что Северная Корея также продает оружие частной военной компании "Вагнер", что является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг утверждения о том, что его организация получает северокорейское оружие. В свою очередь министр иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын пригрозил США "последствиями, если они продолжат делать подобные заявления".
30 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о поддержке Пхеньяном "Вагнера". По имеющимся у НАТО данным, Северная Корея направила ЧВК ракеты, которые используются в войне в Украине.
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