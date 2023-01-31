Фото, видео ⟩ В литовском городе обрушилась часть моста

Когда на мосту образовалась яма, одна из его частей рухнула. Сообщение об аварии поступило в 7:40, службы прибыли на место в 7:49. Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, что из-за повреждения инфраструктуры в некоторых местах перекрыто движение.

Поскольку в настоящее время в Кедайняе ремонтируется еще один мост, обрушившийся был главным мостом, ведущим в город. Ежедневно по нему передвигался большой поток автомобилей.

Мэр Кедайняя Валентин Тамулис описал ситуацию как очень плохую и сообщил порталу 15min, что о состоянии моста уже ранее информировалась Дирекция автомобильных дорог Литвы.

"В сентябре прошлого года [о ситуации с мостом] была проинформирована Дирекция автомобильных дорог и было отправлено письмо о том, что движение транспорта по этому мосту после начала ремонта другого возросло. Мы сказали, что может произойти авария".

По данным каунасской полиции, пострадавших при обрушении нет.

Видео: Обрушившаяся часть моста в Кедайняе, Литва