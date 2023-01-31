Согласно последнему исследованию Mana Aptieka & Apotheka Индекс Здоровья, самооценка здоровья населения за последний год снизилась на 12%, но после 45 лет только каждый второй человек (54%) оценивает свое здоровье как хорошее.
Жители Латвии по-прежнему неохотно проходят профилактические осмотры и проверки
Однако, несмотря на ухудшение самооценки здоровья, данные исследования показывают, что население Латвии по-прежнему уделяет недостаточно внимания профилактическим обследованиям, таким как уровень холестерина и сахара в крови, чтобы вовремя диагностировать проблемы со здоровьем. Беспокоит тот факт, что 40% жителей Латвии в последний раз проверяли зрение три года назад или ранее.
Для сохранения здоровья большое значение имеют профилактические мероприятия, к которым относится не только осуществление здорового образа жизни, но и регулярные профилактические осмотры, играющие важную роль в своевременном выявлении проблем со здоровьем. Результаты исследования Индекса Здоровья, проведенного Mana Aptieka & Apotheka, показывают, что население Латвии по-прежнему неохотно проводит профилактические осмотры, даже несмотря на то, что стали более скептически относиться к оценке собственного здоровья, то есть в прошлом году число жителей, оценивающих свое здоровье как плохое, возросло на 11%. Закономерно, что пожилые люди, которые гораздо чаще сталкиваются с проблемами здоровья, гораздо больше внимания уделяют профилактическим осмотрам, таким как измерение артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, но и молодые люди должны проходить эти обследования более регулярно.
"К профилактическим осмотрам нужно относиться гораздо более ответственно. Молодой человек, не имеющий жалоб на здоровье, не нуждается в регулярном посещении семейного врача в профилактических целях, но с 40-45 лет необходимо посещать семейного врача 1 раз в год и в профилактических целях. Семейный врач расспросит пациента об общем самочувствии, возможно, направит на дополнительные обследования, измерит артериальное давление, которое является одним из основных показателей здоровья и характеризует силу и скорость сокращения сердца, эластичность кровеносных сосудов, и каждый должен знать этот показатель. Норма артериального давления для взрослых составляет 120/80 мм рт.ст. Для получения более полной информации о состоянии здоровья пациента врач проводит индивидуальное обследование пациента и назначает конкретные анализы. В панели анализа для оценки общего состояния здоровья, общего анализа крови, маркеров воспаления, регуляции уровня глюкозы (включая уровень глюкозы), кардиологических маркеров (включая уровень холестерина), анализов печени, поджелудочной железы, почек, гормонов щитовидной железы, витаминные тесты (в т.ч. кальций, витамин D). В зависимости от возраста пациента рекомендуются дополнительные скрининговые тесты на рак. В век современных технологий очень важны регулярные осмотры глаз – раз в два года до 40 лет, после 40 лет – не реже одного раза в год. Регулярные профилактические осмотры позволяют вовремя заметить изменения в самочувствии. Чем раньше будет диагностирована проблема, тем легче ее вылечить и восстановить здоровье", - говорит Агнесе Ритене, фармацевт аптечного объединения Mana aptieka, руководитель Tukuma Centra aptieka.
Измерение артериального давления - наиболее часто проводимое профилактическое обследование
В рамках исследования при опросе жителей о профилактических осмотрах, проведенных за последний год, наиболее часто упоминаемым обследованием является измерение артериального давления. Это сделали две трети респондентов, или 68% населения Латвии. Поскольку смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии по-прежнему одна из самых высоких в Европе, следует учитывать, что регулярный контроль артериального давления также является неотъемлемой частью терапии для тех, кто страдает от гипертензии, или повышенного артериального давления. Женщины (72% опрошенных женщин) измеряли артериальное давление в прошлом году чаще, чем мужчины (63% опрошенных мужчин). Естественно, что с возрастом все больше внимания уделяется контролю артериального давления. Среди молодежи в возрастной группе 18-24 лет только каждый третий, или 36% молодых людей измерял артериальное давление в течение последнего года, в возрастной группе 25-34 лет - каждый второй или 56% населения. измеряли артериальное давление, причем в возрастной группе 55-63 лет - 79%, а в возрастной группе 64-75 лет - уже 85%.
На 7% больше людей сдавали анализы крови в прошлом году
В динамике выполненных лабораторных исследований отмечается положительная динамика. Всего в исследовании Индекса здоровья 63% населения ответили, что сдавали анализы крови в прошлом году, что на 7% больше, чем в 2019 году. Не исключено, что проверить показатели своего здоровья некоторых людей побудил перенесенный вирус Covid-19. Относительно чаще женщины сдавали анализы крови в последний год - это признавали 70% всех опрошенных женщин и 55% всех опрошенных мужчин. Однако все же есть основания полагать, что не все жители уделяют достаточно внимания профилактике своего здоровья, ведь по результатам исследования каждый десятый житель сдавал последний анализ крови три года назад или даже раньше. Пожилые люди более добросовестно относятся к лабораторным исследованиям. За последний год анализы крови сдавали 41% респондентов в возрастной группе 18-24 лет, 64% в возрастной группе 45-54 лет, и, в свою очередь, 75% населения в возрастной группе 64-75 лет.
Лишь каждый второй житель проверил уровень холестерина и сахара в крови
Несмотря на то, что врачи рекомендуют каждому взрослому человеку проверять уровень холестерина и сахара в крови раз в год, результаты исследования Индекса здоровья, проведенные Mana Aptieka & Apotheka, показывают, что только каждый второй житель Латвии проверял эти показатели за последний год - 48% респонденты проверили уровень холестерина в крови, а уровень сахара в крови - 49%. Также относительно выполнения данных профилактических осмотров женщины были более добросовестными и активными, то есть 53% всех обследованных женщин определяли уровень холестерина в крови за последний год и 52% женщин определяли уровень сахара в крови, в то время как 43 % и 45% мужчин сделали это соответственно. По данным исследований, с увеличением возраста населения пропорционально возрастает и интерес к выяснению уровня холестерина и сахара в крови: в возрасте 18-24 лет в 2022 году только 15% респондентов узнали свой уровень холестерина в крови. и 17% их уровня сахара в крови; В возрастной группе 45-54 лет у 49% определяли уровень холестерина в крови и у 47% - уровень сахара в крови; В возрастной группе 64-75 лет 72% сдали анализы на определение уровня холестерина в крови, 71% сдали анализы на определение уровня сахара в крови.
40% населения проверяли зрение три года назад или ранее
Несмотря на то, что люди проводят все больше времени, работая и отдыхая за компьютером, все больше людей признают, что чрезмерно интересуются виртуальной средой, к сожалению, данные исследований показывают, что люди уделяют недостаточно внимания проверке зрения. Из всех опрошенных только 28% населения прошли проверку зрения в прошлом году. Дело в том, что 40% опрошенных указали, что последний раз проверяли зрение три года назад или даже раньше. Относительно чаще офтальмологию за последний год проходили женщины (31% всех опрошенных женщин), рижане (30%), а также люди с высокими доходами (36%).
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