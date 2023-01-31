Жители Латвии по-прежнему неохотно проходят профилактические осмотры и проверки

Несмотря на то, что врачи рекомендуют каждому взрослому человеку проверять уровень холестерина и сахара в крови раз в год, результаты исследования Индекса здоровья, проведенные Mana Aptieka & Apotheka, показывают, что только каждый второй житель Латвии проверял эти показатели за последний год - 48% респонденты проверили уровень холестерина в крови, а уровень сахара в крови - 49%. Также относительно выполнения данных профилактических осмотров женщины были более добросовестными и активными, то есть 53% всех обследованных женщин определяли уровень холестерина в крови за последний год и 52% женщин определяли уровень сахара в крови, в то время как 43 % и 45% мужчин сделали это соответственно. По данным исследований, с увеличением возраста населения пропорционально возрастает и интерес к выяснению уровня холестерина и сахара в крови: в возрасте 18-24 лет в 2022 году только 15% респондентов узнали свой уровень холестерина в крови. и 17% их уровня сахара в крови; В возрастной группе 45-54 лет у 49% определяли уровень холестерина в крови и у 47% - уровень сахара в крови; В возрастной группе 64-75 лет 72% сдали анализы на определение уровня холестерина в крови, 71% сдали анализы на определение уровня сахара в крови.