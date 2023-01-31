Президент Литвы: "Красные линии" Кремля нужно пересечь

"Вы знаете, я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже создается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократическими государствами, а террористическим государством Россией, которое пытается прочерчивать их с помощью страха и угроз. И пытается их навязать", - сказал он в понедельник, 30 января, в программе национального телевидения LRT Dienos Tema ("Тема дня").

Литовский лидер также подчеркнул, что в этой области уже перейдена не одна красная линия.

"Напомню вам не только историю с танками, но когда-то статус кандидата в члены Евросоюза для Украины тоже был табу, тоже красная линия, я это очень хорошо помню. Даже когда, скажем, началась война, Германия сначала категорически заявила, что пришлет только бронежилеты, каски и подобное снаряжение, но ни в коем случае не оружие. Однако и эта красная черта давно пройдена, этот рубикон перейден", - отметил Науседа.

"Этот рубикон перейден таким образом, что я очень надеюсь, что эта красная линия - если она действительно существует, думаю, она существует только в голове, - что она тоже будет перейдена. Потому что истребители, ракеты дальнего радиуса действия являются существенной военной помощью, и в этот момент, когда война находится в такой решающей фазе, когда должен произойти перелом, крайне важно, чтобы мы не медлили, чтобы мы не опаздывали. Поэтому мой ответ на ваш вопрос: эти красные линии следует пересечь", - заявил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше тяжелого вооружения от союзников по НАТО, включая истребители и ракеты дальнего радиуса действия.