Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
"Нет": Байден заявил, что США не станут поставлять Украине истребители F-16
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы Запад предоставил его стране ракеты большой дальности и истребители.
"Нет", - ответил Байден на вопрос журналистов в Белом доме, поддерживает ли он поставку Украине F-16 или других американских истребителей.
Ряд европейских лидеров, впрочем, заявили, что не исключают возможность таких поставок. В их вошли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Запрос новой военной техники со стороны Киева появился на фоне данных о том, что Россия готовит новое наступление в рамках полномасштабного вторжения в Украину. По данным разведок разных стран, оно может начаться уже в ближайшие дни или недели.
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