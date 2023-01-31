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"Нет": Байден заявил, что США не станут поставлять Украине истребители F-16

rus.tvnet.lv
"Нет": Байден заявил, что США не станут поставлять Украине истребители F-16
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Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден. Фото: lev radin/Shutterstock

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы Запад предоставил его стране ракеты большой дальности и истребители.

"Нет", - ответил Байден на вопрос журналистов в Белом доме, поддерживает ли он поставку Украине F-16 или других американских истребителей.

Ряд европейских лидеров, впрочем, заявили, что не исключают возможность таких поставок. В их вошли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Запрос новой военной техники со стороны Киева появился на фоне данных о том, что Россия готовит новое наступление в рамках полномасштабного вторжения в Украину. По данным разведок разных стран, оно может начаться уже в ближайшие дни или недели.

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