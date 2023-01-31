"Нет": Байден заявил, что США не станут поставлять Украине истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы Запад предоставил его стране ракеты большой дальности и истребители.

"Нет", - ответил Байден на вопрос журналистов в Белом доме, поддерживает ли он поставку Украине F-16 или других американских истребителей.

Ряд европейских лидеров, впрочем, заявили, что не исключают возможность таких поставок. В их вошли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Запрос новой военной техники со стороны Киева появился на фоне данных о том, что Россия готовит новое наступление в рамках полномасштабного вторжения в Украину. По данным разведок разных стран, оно может начаться уже в ближайшие дни или недели.