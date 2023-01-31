К усиленной охране латвийского морского кабеля связи привлекут армию

Министерство обороны не предоставило более подробной информации по этому пункту повестки дня для публичного ознакомления. В министерстве ранее сообщили, что за последние месяцы в Балтийском море произошло несколько инцидентов в связи с инфраструктурой, расположенной на морских глубинах.

У Латвии тоже имеется такая инфраструктура в море, поэтому планируется привлечь ресурсы НВС для повышения безопасности подводной критической инфраструктуры.

Ни LVRTC, ни Министерство сообщения ранее не могли предоставить агентству LETA комментариев по этому вопросу.

Как сообщалось, прошлой осенью в Балтийском море был взорван газопровод Nord Stream. После этого страны НАТО увеличили военное присутствие в Балтийском и Северном морях для защиты своей инфраструктуры.