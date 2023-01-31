На закрытом заседании во вторник правительство поддержало участие Национальных вооруженных сил (НВС) в усиленной охране морского кабеля связи Латвийского государственного телерадиоцентра (LVRTC) в территориальных водах Латвии.
К усиленной охране латвийского морского кабеля связи привлекут армию
Министерство обороны не предоставило более подробной информации по этому пункту повестки дня для публичного ознакомления. В министерстве ранее сообщили, что за последние месяцы в Балтийском море произошло несколько инцидентов в связи с инфраструктурой, расположенной на морских глубинах.
У Латвии тоже имеется такая инфраструктура в море, поэтому планируется привлечь ресурсы НВС для повышения безопасности подводной критической инфраструктуры.
Ни LVRTC, ни Министерство сообщения ранее не могли предоставить агентству LETA комментариев по этому вопросу.
Как сообщалось, прошлой осенью в Балтийском море был взорван газопровод Nord Stream. После этого страны НАТО увеличили военное присутствие в Балтийском и Северном морях для защиты своей инфраструктуры.
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