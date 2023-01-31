В понедельник, 30 января, сотрудники Государственной полиции помогли без вести пропавшей женщине, которая, по информации полиции Литвы, заблудилась в лесу и, возможно, попала на территорию Латвии.
Жительница Литвы заблудилась в лесу и забрела в Латвию: ее нашла полиция
В понедельник в 21:40 полиция получила звонок от литовских коллег с просьбой о помощи в розыскных мероприятиях - необходимо было проверить лес на границе. Полицейские соседней страны сообщили, что на территории Латвии, возможно, находится без вести пропавшая женщина, которая не ориентируется в окружающей среде.
Стражи порядка отправились в волость Вилцес Елгавского края, обыскали территорию и нашли женщину. Полицейские доставили ее на погранично-контрольный пункт, где передали литовской полиции и медработникам.
Государственная полиция напоминает - в случаях, если вы констатировали, что в лесу пропал человек, необходимо своевременно сообщить службам, чтобы поиски можно было начать как можно быстрее, пока на улице светло и мобильный телефон потерявшегося еще не выключился.
В то же время стражи порядка призывают жителей позаботиться о безопасности перед тем, как отправляться в лес. Всегда предупреждайте близких - расскажите, оставьте записку, отошлите сообщение - о своем отсутствии, возможном местонахождении и примерном времени возвращения.
Перед тем, как отправиться в лес, особенно людям в возрасте, стоит заранее оценить самочувствие и в рамках возможного не идти в лес в одиночку, напоминают стражи порядка.
Полиция призывает обратить внимание и на одежду, в которой вы идете в лес - важно, чтобы одежда констатировала с лесной средой. Лучше всего выбирать одежду ярких расцветок, чтобы службам спасения в случае чего было проще заметить человека.
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