На некоторых маршрутах Rīgas satiksme теперь вход будет только через передние двери

Изменения касаются 19 маршрутов общественного транспорта. Такой порядок введен для троллейбусных маршрутов номер 13, 20 и 34, а также автобусных маршрутов номер 10, 12, 18, 20, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 47, 54, 57, 60 и 63.

С сегодняшнего дня посадка пассажиров в транспорт на этих маршрутах осуществляется только через передние двери, а высадка - через средние и задние двери.

Поездку необходимо регистрировать на валидаторе возле водителя, если же пассажиры используют кодовый билет, водителю нужно показать телефон с подтверждением оплаты.

Rīgas satiksme считает, что такой порядок позволит изменить привычки пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, и уменьшит количество безбилетников.