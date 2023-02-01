В целях борьбы с безбилетниками с сегодняшнего дня на нескольких троллейбусных и автобусных маршрутах в Риге будет восстановлен прежний порядок, когда посадка пассажиров осуществляется только через передние двери транспортного средства, сообщила агентству LETA представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
На некоторых маршрутах Rīgas satiksme теперь вход будет только через передние двери
Изменения касаются 19 маршрутов общественного транспорта. Такой порядок введен для троллейбусных маршрутов номер 13, 20 и 34, а также автобусных маршрутов номер 10, 12, 18, 20, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 47, 54, 57, 60 и 63.
С сегодняшнего дня посадка пассажиров в транспорт на этих маршрутах осуществляется только через передние двери, а высадка - через средние и задние двери.
Поездку необходимо регистрировать на валидаторе возле водителя, если же пассажиры используют кодовый билет, водителю нужно показать телефон с подтверждением оплаты.
Rīgas satiksme считает, что такой порядок позволит изменить привычки пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, и уменьшит количество безбилетников.
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