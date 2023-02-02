Ценный магний: почему он так важен для здоровья человека?

"Приблизительно 85-90% магния, содержащегося в организме, сосредоточено в мышцах и костях. Магний участвует в более чем 300 различных биохимических процессах, таких как метаболизм аминокислот и углеводов, передача импульсов от нервов к мышцам и транспортации электролитов - калия и кальция - в клетки организма и из них. Вместе с кальцием магний формирует зубную эмаль, влияет на тонус бронхов и сосудов, контролирует сердечный ритм, обеспечивает сокращение мышц, способствует снижению утомляемости и слабости, а также выполняет ряд других важных функций, влияющих на здоровье и качество жизни человека. Как и другие минералы, организм не может производить магний самостоятельно, поэтому важно получать его с пищей. Однако под влиянием различных факторов суточная доза магния может оказаться недостаточной", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.