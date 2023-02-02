Магний является одним из наиболее важных минералов для здоровья человека и играет жизненно важную роль в более чем 300 различных функциях организма. Если уровень магния в организме недостаточен, возможны серьезные проблемы со здоровьем, поэтому в этом случае необходимо дополнительно принимать магний.
Ценный магний: почему он так важен для здоровья человека?
Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, рассказывает, каковы функции магния в организме, что вызывает его дефицит и что важно учитывать при использовании препаратов магния.
"Приблизительно 85-90% магния, содержащегося в организме, сосредоточено в мышцах и костях. Магний участвует в более чем 300 различных биохимических процессах, таких как метаболизм аминокислот и углеводов, передача импульсов от нервов к мышцам и транспортации электролитов - калия и кальция - в клетки организма и из них. Вместе с кальцием магний формирует зубную эмаль, влияет на тонус бронхов и сосудов, контролирует сердечный ритм, обеспечивает сокращение мышц, способствует снижению утомляемости и слабости, а также выполняет ряд других важных функций, влияющих на здоровье и качество жизни человека. Как и другие минералы, организм не может производить магний самостоятельно, поэтому важно получать его с пищей. Однако под влиянием различных факторов суточная доза магния может оказаться недостаточной", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
На дефицит магния могут указывать различные симптомы, проявления которых зависят от того, насколько низкий уровень магния в организме. При слабом и умеренном дефиците магния могут наблюдаться потеря аппетита, чувство слабости, тошнота и рвота, а при умеренном дефиците – судороги, мышечная слабость, депрессия и парестезии, то есть чувство раздражения, которое не имеет внешнего объяснения и может проявляться покалыванием, онемением, зудом и т. д. С другой стороны, сильные судороги, аритмичное сердцебиение и нарушения сознания наблюдаются при переживании особенно тяжелого дефицита магния.
Наиболее распространенными причинами дефицита магния являются процессы в организме и бытовые привычки.
Существует несколько факторов и обстоятельств, которые могут препятствовать полному усвоению магния и тем самым способствовать его дефициту в организме.
- Неполноценное питание. С помощью нашего ежедневного рациона мы получаем большую часть необходимых организму витаминов и минералов. Если меню недостаточно сбалансировано, легко может возникнуть дефицит ценных веществ, в том числе дефицит магния.
- Кишечная абсорбция. Всасывание магния происходит в тонком кишечнике, и с возрастом его всасывание снижается. Также всасывание магния в пищеварительной системе могут нарушать различные заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как целиакия, болезнь Крона и другие, чрезмерное употребление алкоголя и длительный прием некоторых лекарственных препаратов. Всасывание магния подавляется кальцием, кофе, жирами и белками, а также дефицитом витаминов B1, B6 и D.
- Увеличение выводы магния из организма. Около 30% поступившего магния выводится через почки, и этому процессу может способствовать ряд препаратов, таких как диуретики и нефротоксические препараты, то есть препараты, отрицательно влияющие на функцию почек. Повышению выхода магния также могут способствовать такие заболевания организма, как заболевания почек и сахарный диабет, оно может возникать в результате длительной диареи и рвоты, чрезмерного употребления слабительных средств и голодания. Потери магния могут увеличиваться при интенсивных физических нагрузках, когда он выводится из организма вместе с потом.
- Повышенную необходимость в магнии испытывают курильщики, беременные, кормящие женщины, дети и пожилые люди. Магний обладает способностью уменьшать негативные последствия стресса, поэтому он будет также очень полезен людям, которые постоянно находятся в состоянии повышенного стресса.
С пищей поступает только часть от необходимой дневной нормы магния.
Суточная рекомендуемая доза магния зависит от состояния здоровья, пола и возраста. Детям от 1 до 3 лет требуется 80 мг магния в сутки, от 4 до 8 лет - 130 мг магния, от 9 до13 лет - 240 мг. Девочки от 14 до18 лет должны получать 360 миллиграммов магния, а мальчики того же возраста - 410 миллиграммов. С другой стороны, рекомендуемая суточная доза магния для взрослых женщин составляет 320 миллиграммов, а для мужчин - 400 миллиграммов. Повышенное содержание магния необходимо беременным женщинам, которым рекомендуется 420 миллиграммов магния в день.
Возможное поступление магния с пищей - около 100-300 миллиграммов, но следует учитывать, что организмом усваивается только около трети его - полному усвоению могут препятствовать вышеперечисленные факторы. Усвоению магния способствуют углеводы, особенно фруктоза, и витамин D. Зеленый листовой салат, жирная рыба, такая как тунец, скумбрия, лосось, бобовые, орехи, семечки и темный шоколад богаты магнием, однако при термической обработке продуктов концентрация магния снижается.
"Дефицит магния можно контролировать более легко и эффективно с помощью пищевых добавок. Магний доступен в виде таблеток, капсул, пероральных ампул, диспергируемых во рту и водорастворимых порошков. Пищевые добавки, содержащие магний в виде различных солей, также доступны в аптеках - они отличаются содержанием элементарного магния и абсорбционной способностью, и они чаще вызывают побочные эффекты, такие как тошнота, диарея, рвота или металлический привкус во рту. В ассортименте пищевых добавок можно найти различные препараты и вместе с врачом или фармацевтом подобрать наиболее подходящий", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Что следует учитывать при использовании пищевых добавок, содержащих магний?
- Органические соединения магния более растворимы в воде, чем неорганические соединения магния.
- Магний следует принимать в соответствующих дозах, при более высоких дозах его всасывание снижается.
- При использовании оксида магния следует помнить, что его всасывание усиливается при приеме пищи, но всасывание снижается при употреблении оксида магния в больших дозах.
- Соли магния - карбонат, глюконат и оксид - чаще вызывают диарею.
- Препараты магния лактат и магния сульфат всасываются медленно и постепенно, что снижает потери через почки, кроме того, они меньше раздражают пищеварительную систему и в меньшей степени вызывают жидкий стул.
- Для пациентов, у которых были диагностированы желудочно-кишечные расстройства или у которых была резекция желудка, рекомендуется выбрать форму хелата магния.
- Биологически активные добавки, содержащие магний, снижают всасывание бисфосфонатных препаратов и антибиотиков, поэтому между приемом этих препаратов следует соблюдать интервал не менее двух часов.
- У пациентов с дефицитом магния также может быть дефицит других минералов или витаминов в организме, например, дефицит калия, кальция, натрия или витамина D, поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом о необходимости их дополнительного приема.
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