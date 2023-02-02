Отправившись за рабочими инструментами, в среду, 1 февраля, дворник в подвале многоквартирного дома наткнулся на мужчину, которого ранен не видел. Поняв, что, возможно, это вор, дворник связался с местным жителем Янисом, и они постарались выяснить намерения мужчины, сообщает передача Degpunktā.
Жильцы многоквартирного дома собственными силами задержали вора
Жильцы многоквартирного дома собственными силами задержали вора
Принимая во внимание, что мужчина не сумел объяснить, почему он там находится, жители решили собственными силами задержать его, пока не приедут стражи порядка.
Сотрудники полиции задержали мужчину, а потом попытались опросить по возможности больше владельцев обворованных подвалов, чтобы получить от них заявления. Иначе нарушителя можно наказать только за хранение наркотических веществ.
Выяснилось, что задержанные мужчина в последние дни посещал подвалы и унес довольно ценные вещи.
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