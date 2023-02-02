Российский телеканал ТНТ подверг цензуре снятый в 2019 году фильм. Из псевдодокументальной картины "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона", пишет Telegram-канал "Подъем".
ТНТ вырезал кадры с Ургантом и Галкиным из фильма 2019 года
В юмористической картине 2019 года "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона" Иван Ургант и Максим Галкин были задействованы в эпизодических сценах. В оригинальной версии фильма они остались.
Удалили и сцены с фразой Ларисы Рубальской: "Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдем. На правое дело идем мы направо, а скажут - налево пойдем", - говорит Рубальская.
"Эдуард Суровый. Слезы Брайтона" - это юмористический проект, которы1й представлен как большое "расследование канала ТНТ и журналиста Говарда Кэмпбелла" о загадочной жизни советского барда Эдуарда Сурового, которого с россиянами познакомил резидент Comedy Club Гарик Харламов - один из создателей фильма.
"Исполняя со сцены песни Эдуарда Сурового, которые моментально становились хитами, Харламов вернул народную любовь музыканту и поэту-песеннику, чья жизнь и судьба были вычеркнуты из истории СССР".
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