Сейм отклонил инициативу об отмене языковых проверок для граждан России и Беларуси

Не поддержала коллективную инициативу и комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Автор инициативы Ольга Петкевич заявила комиссии, что русский язык - это только инструмент общения. Она сама и другие жители Латвии лояльны Латвии, а не России и Путину. Петкевич подчеркнула, что поправки в большей степени коснутся пожилых людей, которые, даже зная латышский язык на разговорном уровне, эмоционально и физически не в состоянии сдать экзамен в своем возрасте.

Представители Министерства внутренних дел и Государственного центра содержания образования возражали, что А2 - это необходимый уровень владения государственным языком, он невысокий, и это требование не является несоразмерным или неправильным, но необходимым, чтобы человек мог полноценно участвовать в жизни общества.

Подсчитано, что для освоения уровня А2 требуется около двух месяцев, а для людей старшего возраста, возможно, три-четыре месяца.

Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) заявил, что граждане России и Беларуси являются группой риска, что не означает, что все они являются последователями путинской идеологии, но это группа риска, которую следует учитывать.

Языковые проверки распространяются на проживающих в Латвии иностранных граждан, которые были гражданами или негражданами Латвии до получения гражданства другой страны.

Если такой человек желает повторно получить постоянный вид на жительство в Латвии, он должен до 1 сентября 2023 года подать в Управление по делам гражданства и миграции документы, удостоверяющие, что он сдал тест на знание государственного языка не ниже второй ступени основного уровня (А2).