Экзамен по латышскому для граждан России: как и когда подать заявку и что для этого нужно

Чтобы лучше подготовиться к экзамену, на портале VISC можно найти программу на каждый из шести уровней и ступеней навыков языка. В программе сформулированы требования и образцы заданий для каждого уровня и ступени.

Если человек не сдает экзамен на знание государственного языка на необходимый уровень и ступень (А2), он может зарегистрироваться для повторного экзамена. Повторный экзамен можно сдать не ранее чем через один месяц после получения предыдущего решения.

Для проверки уровня знания государственного языка необходимо заплатить государственную пошлину в размере 52 евро.

Пошлину платят граждане третьих стран - лица, которые не являются гражданами Латвии, негражданами Латвии, гражданами другой страны ЕС, гражданами государства Европейской экономической зоны или шенгенской зоны.

Государственную пошлину не платят лица, которые соответствуют статусу гражданских лиц Украины, определенному в Законе о поддержке гражданских лиц Украины. Кроме того, от уплаты пошлины освобождены и граждане третьих стран, которым в Латвии присужден статус нуждающегося или малообеспеченного лица. Перед проверкой лицо должно предоставить документ, подтверждающий этот статус. Если констатируется, что лицо не может предоставить упомянутый документ, а пошлина не уплачена, то руководитель проверки имеет право не допускать человека к ее прохождению.

Планируется, что регулярные проверки уровня владения государственным языком для безработных, ищущих работу, гражданских лиц Украины и других заинтересованных возобновятся во второй половине февраля 2023 года.