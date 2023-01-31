Чтобы обеспечить проведение проверки уровня владения государственным языком для граждан России, разработан отдельный порядок, как и когда претенденты могут зарегистрироваться на проверку, сообщает Государственный центр содержания образования (VISC).
Экзамен по латышскому для граждан России: как и когда подать заявку и что для этого нужно
Принимая во внимание число потенциальных сдающих экзамен, регистрация на него планируется с 1 февраля по 24 марта, в свою очередь проведение экзамена запланировано с 11 апреля до 31 июля в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.
Чтобы зарегистрироваться на экзамен, необходимо заполнить бланк, который можно скачать на сайте VISC (ЗДЕСЬ). При этом в заявке не нужно указывать конкретное место и время проверки. Можно указать город, в котором предпочтительнее сдавать экзамен - в Лиепае, Риге или Даугавпилсе.
Что делать дальше?
Необходимо позвонить на номер телефона в городе, в котором вы хотите сдать экзамен (с 1 февраля по 24 марта):
- Рига - 63771891
- Даугавпилс - 63771892
- Лиепая - 63771893
По телефону необходимо согласовать время и место. Затем нужно лично прибыть в установленное время. Бланк заявки нужно заполнить заранее.
Места регистрации и время работы:
Рига, улица Стругу, 4
- с 1 февраля по 24 марта по рабочим дням: 9:00-12:30, 13:00-17:00
Лиепая, улица Лиела, 14
- 24 февраля: 11:00-17:00
- 25 февраля: 9:00 - 16:00
Даугавпилс, улица Саулес, 38
- 10 февраля: 11:00-17:00
- 11 февраля: 9:00-15:00
- 20 февраля: 11:00-15:00
- 21 февраля: 11:00-17:00
- 22 февраля: 9:00-15:00
Как узнать свое время и место экзамена?
- После регистрации на экзамен вам будет выделен уникальный код,
- начиная с 27 марта на портале VISC будет доступна информация о времени и месте конкретного экзамена,
- после получения уникального кода на портале VISC можно будет найти свое время и место экзамена,
- если не получается найти информацию на портале VISC, нужно звонить по номерам телефона: 67281232; 67814480; 60001613.
Чтобы лучше подготовиться к экзамену, на портале VISC можно найти программу на каждый из шести уровней и ступеней навыков языка. В программе сформулированы требования и образцы заданий для каждого уровня и ступени.
Если человек не сдает экзамен на знание государственного языка на необходимый уровень и ступень (А2), он может зарегистрироваться для повторного экзамена. Повторный экзамен можно сдать не ранее чем через один месяц после получения предыдущего решения.
Для проверки уровня знания государственного языка необходимо заплатить государственную пошлину в размере 52 евро.
Пошлину платят граждане третьих стран - лица, которые не являются гражданами Латвии, негражданами Латвии, гражданами другой страны ЕС, гражданами государства Европейской экономической зоны или шенгенской зоны.
Государственную пошлину не платят лица, которые соответствуют статусу гражданских лиц Украины, определенному в Законе о поддержке гражданских лиц Украины. Кроме того, от уплаты пошлины освобождены и граждане третьих стран, которым в Латвии присужден статус нуждающегося или малообеспеченного лица. Перед проверкой лицо должно предоставить документ, подтверждающий этот статус. Если констатируется, что лицо не может предоставить упомянутый документ, а пошлина не уплачена, то руководитель проверки имеет право не допускать человека к ее прохождению.
Планируется, что регулярные проверки уровня владения государственным языком для безработных, ищущих работу, гражданских лиц Украины и других заинтересованных возобновятся во второй половине февраля 2023 года.
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