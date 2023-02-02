Видео ⟩ Когда молодежь Латвии начнет получать повестки об обязательном призыве?

Еще в 11-м классе письмо предупредит школьников о том, что через год после окончания школы есть возможность получить повестку о призыве на военную службу. Не все эти тысячи физически могут быть приняты, поэтому у каждого конкретного года будет розыгрыш по случайному принципу.

"Это один призыв. Если ты не попадаешь в этом розыгрыше, то все - ты свободен, тебя больше не беспокоят. Ты можешь, конечно, прийти добровольно после этого", - пояснил государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Если выбранный в розыгрыше молодой человек не желает вступать в службу сразу, это можно сделать в другое время - в возрасте до 26 лет. Проявление самоинициативы, впрочем, выльется в большие компенсации. Заявившись добровольно можно получить 600 евро в месяц, если по повестке, то 300 евро. Министерство обороны не считает, что обязательная военная служба подрывает финансовую ситуацию молодых людей, так как банки сообщают - в возрасте до 20 лет никто не имеет ипотечного кредита. Поэтому лучше пойти в службу сразу после школы.

От обязательной военной службы могут быть освобождены молодые люди, которые будут работать в государственной или муниципальной полиции, в других службах внутренних дел. Наконец, внесена ясность и о соотечественниках, живущих за границей. Если они незадекларированы в Латвии и в регистре их место жительства указано за пределами страны, то им повестки не отправят.