Солист группы Backstreet Boys, обвиненный в изнасиловании, подает встречный иск

Ник Картер подал иск против Шеннон Рут и Мелиссы Шуман. СМИ получили доступ к его содержанию. В иске указано, что женщины спланировали обвинения в сексуальных домогательствах с целью получения денежной выгоды.

Ник Картер утверждает, что Рут и Шуман якобы были вовлечены в "пятилетний заговор", чтобы преследовать артиста и вымогать у него деньги на фоне движения #MeToo.

За годы карьеры он успел записать четыре студийных альбома. Первый из них вышел в свет, когда исполнителю было всего 9 лет.

Известно, что его обнаружили мертвым в субботу, 5 ноября, в своем доме в Ланкастере, штат Калифорния. Представитель команды Картера сказал, что причина смерти все еще устанавливается.

Аарон Картер завоевал известность благодаря своему брату Нику Картеру, солисту группы Backstreet Boys. В 2002 году в Берлине Аарон выступил на разогреве у группы своего брата перед 30-тысячной толпой.

В СМИ писали о его отношениях с известными певицами Хилари Дафф и Линдси Лохан, а также о ряде юридических проблем, в том числе с участием его матери Джейн Картер. Аарон снимался в клипе вместе со звездой баскетбола Шакилом О’Нилом.

В 2008 году он был задержан полицией за превышение скорости. При досмотре машины было обнаружено не менее двух граммов марихуаны. Аарон Картер вернулся на сцену в 2010 году, а в 2017-м рэпер совершил каминг-аут как бисексуал.