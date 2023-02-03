43-летний солист группы Backstreet Boys Ник Картер (Nick Carter), обвиненный в изнасиловании, подает встречный иск на своих обвинителей, утверждая, что он является жертвой вымогательств и клеветы, пишет Page Six.
Солист группы Backstreet Boys, обвиненный в изнасиловании, подает встречный иск
Ник Картер подал иск против Шеннон Рут и Мелиссы Шуман. СМИ получили доступ к его содержанию. В иске указано, что женщины спланировали обвинения в сексуальных домогательствах с целью получения денежной выгоды.
Юрист женщин заметил, что присяжные взвесят доказательства и тогда примут решение.
Ник Картер утверждает, что Рут и Шуман якобы были вовлечены в "пятилетний заговор", чтобы преследовать артиста и вымогать у него деньги на фоне движения #MeToo.
Ранее Аарона Картера (младшего брата участника группы Backstreet Boys Ника Картера) обнаружили утонувшим в ванне.
За годы карьеры он успел записать четыре студийных альбома. Первый из них вышел в свет, когда исполнителю было всего 9 лет.
Известно, что его обнаружили мертвым в субботу, 5 ноября, в своем доме в Ланкастере, штат Калифорния. Представитель команды Картера сказал, что причина смерти все еще устанавливается.
Аарон Картер завоевал известность благодаря своему брату Нику Картеру, солисту группы Backstreet Boys. В 2002 году в Берлине Аарон выступил на разогреве у группы своего брата перед 30-тысячной толпой.
В СМИ писали о его отношениях с известными певицами Хилари Дафф и Линдси Лохан, а также о ряде юридических проблем, в том числе с участием его матери Джейн Картер. Аарон снимался в клипе вместе со звездой баскетбола Шакилом О’Нилом.
В 2008 году он был задержан полицией за превышение скорости. При досмотре машины было обнаружено не менее двух граммов марихуаны. Аарон Картер вернулся на сцену в 2010 году, а в 2017-м рэпер совершил каминг-аут как бисексуал.
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