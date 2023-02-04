Босса итальянской мафии поймали через 16 лет. Он работал поваром во Франции

Второй крупный арест

Поимка Эдгаро Греко в Сент-Этьене - это уже второй арест высокопоставленного мафиози итальянскими властями за несколько недель. В середине января во время посещения клиники на Сицилии был арестован Маттео Мессина Денаро, который находился в бегах 30 лет.

В то время как Мессина Денаро был "боссом боссов" печально известной сицилийской "Коза ностры", Греко был важным элементом организованной преступной мафии "Ндрангета", которая зародилась в беднейшем регионе Италии Калабрия на юге страны. "Ндрангета" сейчас является самой могущественной мафией Италии, и ее "щупальца" простираются в Европу, Южную Америку и даже в Австралию, по большей части благодаря наркоторговле.

Греко разыскивался по делу о жестоком убийстве двух братьев во время разборок между двумя мафиозными группировками в начале 1990-х годов. Братья Стефано и Джузеппе Бартоломео были убиты, предположительно, забиты до смерти, в рыбной лавке в маленьком городке Козенца в январе 1991 года. Их тела так и не были найдены, как предполагается, они были растворены в кислоте. Греко был участником конкурирующей банды, и ему также было предъявлено обвинение в покушении на убийство другого человека в том же году в том же городе.

Борьба продолжается