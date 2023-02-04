На пикет против строительства Скултского терминала сжиженного природного газа (СПГ) у здания правительства в субботу собрались примерно 25 человек.
Фото ⟩ Пикет против строительства Скултского СПГ-терминала у здания правительства
Его организовала молодежная организация Protests в сотрудничестве с негосударственными организациями Zaļā brīvība, Piekrastes vides aizsardzības biedrība, "Всемирный фонд природы" и "Латвийский фонд природы".
Собравшиеся разместили импровизированный макет терминала, а также держали в руках плакаты и выкрикивали слоганы: "Скидки и ответственность, а не газовую зависимость" или "обещанного три года ждут".
На плакатах было написано, например, "У газа нет будущего", "Скултский СПГ-КОЗ 2", "Инвестировать в газ = включить заднюю".
Пикет продолжался примерно час и уже завершился. В полиции агентству LETA указали, что акция протеста прошла без происшествий.
Организация "призывает остановить дальнейшую реализацию срочного, необоснованного и непрозрачного закона о строительстве Скултского СПГ-терминала и выступает против государственной поддержки и инвестиций в проект ископаемой энергии".
Организаторы пикета указывают, что риторика государственных чиновников об экономической обоснованности проекта и безопасности ставит под сомнение компетентность вовлеченных сторон и представление интересов всего латвийского общества.
"Организации так и не дождались прозрачной дискуссии, обещанной различными представителями государства, в ходе которой в конкретных числах было бы обоснована непонятная на данный момент господдержка проекта ископаемой энергии", - указали представители организации.
Кроме того, представители Protests указывают, что Латвия может сотрудничать по вопросам оснащения энергией с соседними странами - Литва и Финляндия обеспечат ввоз и регазификацию сжиженного природного газа, в свою очередь Латвия будет исполнять функцию накопления и хранения газа в Инчукалнском газохранилище. По мнению представителей организации, газовый рынок в регионе насыщен.
Как уже сообщалось, АО Skulte LNG Terminal, которое намеревается построить в Скулте терминал сжиженного природного газа (СПГ), нашло стратегического инвестора и представило правительству предложение с описанием желаемых форм сотрудничества, сообщил генеральный директор Skulte LNG Terminal Ренар Микельсонс.
По его словам, 13 января текущего года совместно со стратегическим инвестором было направлено письмо в Кабинет министров, в котором подтверждалась готовность к реализации проекта, а также были перечислены желаемые формы сотрудничества, которые Skulte LNG Terminal желает обсудить.
Предложения предусматривают административные решения, которые повысят конкурентоспособность терминала, и коммерческие соглашения об использовании будущих мощностей. Также возможны исключения третьих лиц, которые позволят заключать контракты на часть мощностей, а также другие меры поддержки на основании европейской практики, пояснил Микельсонс.
Микельсонс не назвал инвестора, но отметил, что это крупная компания, у которой также есть терминалы в других частях мира. Он также сообщил, что компания не зарегистрирована на бирже и готова раскрыть себя после того, как последует реакция правительства.
"Как только стратегический инвестор получит сообщение от правительства о продвижении проекта, он будет готов прийти со своими средствами и вложить их", - заверил Микельсонс.
Гендиректор Skulte LNG Terminal также рассказал, что стоимость терминала увеличится примерно на 28 млн евро, если он будет реализован в изначально запланированном виде, с приобретением готовой платформы у шведской компании. В настоящее время спрос на эти платформы очень высок, поэтому цена соответственно растет.
Уже сообщалось, что в конце сентября прошлого года Сейм принял в окончательном чтении законопроект, определяющий присвоение статуса объекта национальных интересов терминалу сжиженного природного газа в Саулкрасты.
АО Skulte LNG Terminal зарегистрирована в 2016 году. Как сообщается на его сайте, истинными бенефициарами предприятия являются Арнфин Унум и Петерис Рагаушс. В мае 2022 года о приобретении 20% акций Skulte LNG Terminal объявила топливная компания АО Virši-A.
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