Фото ⟩ Пикет против строительства Скултского СПГ-терминала у здания правительства

Кроме того, представители Protests указывают, что Латвия может сотрудничать по вопросам оснащения энергией с соседними странами - Литва и Финляндия обеспечат ввоз и регазификацию сжиженного природного газа, в свою очередь Латвия будет исполнять функцию накопления и хранения газа в Инчукалнском газохранилище. По мнению представителей организации, газовый рынок в регионе насыщен.

Как уже сообщалось, АО Skulte LNG Terminal, которое намеревается построить в Скулте терминал сжиженного природного газа (СПГ), нашло стратегического инвестора и представило правительству предложение с описанием желаемых форм сотрудничества, сообщил генеральный директор Skulte LNG Terminal Ренар Микельсонс.

По его словам, 13 января текущего года совместно со стратегическим инвестором было направлено письмо в Кабинет министров, в котором подтверждалась готовность к реализации проекта, а также были перечислены желаемые формы сотрудничества, которые Skulte LNG Terminal желает обсудить.

Предложения предусматривают административные решения, которые повысят конкурентоспособность терминала, и коммерческие соглашения об использовании будущих мощностей. Также возможны исключения третьих лиц, которые позволят заключать контракты на часть мощностей, а также другие меры поддержки на основании европейской практики, пояснил Микельсонс.

Микельсонс не назвал инвестора, но отметил, что это крупная компания, у которой также есть терминалы в других частях мира. Он также сообщил, что компания не зарегистрирована на бирже и готова раскрыть себя после того, как последует реакция правительства.