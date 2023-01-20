Найден стратегический инвестор для строительства СПГ-терминала в Скулте

По его словам, 13 января текущего года совместно со стратегическим инвестором было направлено письмо в Кабинет министров, в котором подтверждалась готовность к реализации проекта, а также были перечислены желаемые формы сотрудничества, которые Skulte LNG Terminal желает обсудить.

Предложения предусматривают административные решения, которые повысят конкурентоспособность терминала, и коммерческие соглашения об использовании будущих мощностей. Также возможны исключения третьих лиц, которые позволят заключать контракты на часть мощностей, а также другие меры поддержки на основании европейской практики, пояснил Микельсонс.

Микельсонс не назвал инвестора, но отметил, что это крупная компания, у которой также есть терминалы в других частях мира. Он также сообщил, что компания не зарегистрирована на бирже и готова раскрыть себя после того, как последует реакция правительства.

"Как только стратегический инвестор получит сообщение от правительства о продвижении проекта, он будет готов прийти со своими средствами и вложить их", - заверил Микельсонс.