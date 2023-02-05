18-летняя канадка выиграла в лотерею 36 млн долларов с первой попытки

Коллеги кричали в голос от радости за нее, вспоминает девушка.

Начальник разрешил ей уйти домой пораньше, но мать настояла, чтобы Джулиетт осталась до конца смены и выполнила все свои обязательства.

Джулиетт намерена вложить часть денег в свое образование и выучиться на врача. Она всегда об этом мечтала, но учеба требовала поиска грантов или денежных ссуд.

На данный момент она думает, что останется жить в своем городе и будет работать на благо общины, в которой выросла.

Потратить часть денег на удовольствия она планирует после окончания школы (в Канаде учатся до 17-18 лет).

"Как только закончу школу, мы с семьей выберем любой континент и отправимся его исследовать. Я хочу побывать в разных странах, познакомиться с их историей и культурой, попробовать их еду и послушать их языки", - делится мечтами Джулиетт Ламур.