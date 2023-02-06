Видео ⟩ Пациентам рекламируют "чудо-лекарство" от всех вирусов

Передача обнаружила, что исследование, выводам которого можно доверять, было начато в Кардиффском университете. В нем ученые говорят, что биологическая жидкость для полоскания рта может помочь убить вирусы, но для оценки ее эффективности необходимы дополнительные долгосрочные исследования. И это исследование еще не закончено.

Но информации о профилактике ВИЧ нет.

Руководитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Байба Витолиня подчеркивает, что основания для таких заявлений должны быть очень серьезными: "Люди могут начать надеяться, что им действительно помогают защититься от какой-то инфекции. И да, на мой взгляд, потенциально это может быть нечестной практикой в ​​отсутствие таких доказательств. Поэтому медицинским учреждениям следует присмотреться, может быть, им стоит обратить внимание на то, какая реклама у них распространяется".

Конкретные рекламные объявления были зафиксированы на мониторах поликлиники Veselības centrs 4 и Рижской 2-й больницы, принадлежащих Рижскому самоуправлению. Возможно, реклама была и в других заведениях. Представители двух упомянутых компаний заявляют, что не оценивали содержание конкретных рекламных объявлений, а только смотрели на соблюдение общих принципов. Мониторы и возможность размещения на них рекламы предоставляет партнер по сотрудничеству Real media, который сотрудничает с рядом медицинских учреждений.