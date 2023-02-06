В то время как в Латвии бушуют различные вирусы, в нескольких медицинских учреждениях на мониторах появилась реклама почти чудодейственного препарата - жидкости для полоскания рта Xyntrus, которая защищает от ковида, герпеса и даже от вируса ВИЧ, сообщает передача De Facto на LTV.
Видео ⟩ Пациентам рекламируют "чудо-лекарство" от всех вирусов
Медицинские учреждения указывают, что рекламные места на мониторах, расположенных в помещениях с наибольшим скоплением пациентов, продает их партнер по сотрудничеству. Содержание рекламы, если оно не нарушает взаимного соглашения, не замечалось.
Обледенение декабрьских улиц и стремительный рост заболеваемости различными вирусами как в декабре, так и в январе заполнили поликлиники и травмпункты. А во время ожидания в очереди перед ними раз за разом появлялась реклама на большом экране, предлагающая чуть ли не "чудодейственное средство". Человек, который будет полоскать этим средством рот, будет на несколько часов защищен от Covid-19, вируса герпеса, вируса папилломы человека и даже от заражения ВИЧ, а также от других, неназванных вирусов. С практически стопроцентной эффективностью.
Продукт, рекламируемый в медицинских учреждениях, не зарегистрирован ни как лекарство, ни как пищевая добавка. Это косметический продукт, утверждает дистрибьютор. Она ссылается на клинические исследования. В информации, которую она отправила De facto, говорится об отдельных исследованиях в лабораторных условиях и упоминаются вирусы ковид, герпес и грипп.
Передача обнаружила, что исследование, выводам которого можно доверять, было начато в Кардиффском университете. В нем ученые говорят, что биологическая жидкость для полоскания рта может помочь убить вирусы, но для оценки ее эффективности необходимы дополнительные долгосрочные исследования. И это исследование еще не закончено.
Но информации о профилактике ВИЧ нет.
Руководитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Байба Витолиня подчеркивает, что основания для таких заявлений должны быть очень серьезными: "Люди могут начать надеяться, что им действительно помогают защититься от какой-то инфекции. И да, на мой взгляд, потенциально это может быть нечестной практикой в отсутствие таких доказательств. Поэтому медицинским учреждениям следует присмотреться, может быть, им стоит обратить внимание на то, какая реклама у них распространяется".
Конкретные рекламные объявления были зафиксированы на мониторах поликлиники Veselības centrs 4 и Рижской 2-й больницы, принадлежащих Рижскому самоуправлению. Возможно, реклама была и в других заведениях. Представители двух упомянутых компаний заявляют, что не оценивали содержание конкретных рекламных объявлений, а только смотрели на соблюдение общих принципов. Мониторы и возможность размещения на них рекламы предоставляет партнер по сотрудничеству Real media, который сотрудничает с рядом медицинских учреждений.
Заведующий Рижской 2-й больницей признает, что вообще не видел этой рекламы. Однако, поскольку расторжение контракта уже рассматривалось, теперь это произойдет быстрее, а монитор исчезнет с травмпункта в ближайшее время.
В конце недели в травмпункте уже сняли рекламный монитор.
В клинике Veselības centrs 4 заявили, что имеют право потребовать от компании изменить рекламу в течение дня в случае нарушений и жалоб. Специалист по связям с общественностью Лига Путраима:
"Реагируя на предоставленную информацию, мы связались с партнером по сотрудничеству. Рекламный период закончился (сейчас ее больше не видно в нашей клинике). Мы усилили контроль за рекламным контентом. Наш принцип - максимально быстро и корректно реагировать на жалобы, и мы благодарны посетителям за внимательность".
PTAC обещает расследовать конкретный случай, чтобы выяснить, можно ли считать его примером недобросовестной коммерческой практики. При выявлении нарушений рекламу могут запретить к распространению, а в случае более серьезных нарушений - также наложить штраф.
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