FT: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней

Аналитики полагают, что местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля отметил, что есть много сообщений о том, что россияне хотят попробовать в феврале "отыграться за прошлогодние поражения". "Очень тяжело в Донецкой области - ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", - сказал президент.

Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции 5 февраля отметил, что Киев ожидает возможных наступлений со стороны россиян в связи с предстоящей годовщиной полномасштабного вторжения, так как "они любят символизм".

Представитель украинской разведки Андрей Черняк 2 февраля утверждал, что президент РФ Владимир Путин якобы отдал приказ полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта, пишет "Медуза".