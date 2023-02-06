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FT: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней

rus.tvnet.lv
FT: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней
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Фото: Andrew Kravchenko/AP

Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение ближайших 10 дней, сообщило 5 февраля издание Financial Times, пишет "Медуза".

Аналитики полагают, что местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля отметил, что есть много сообщений о том, что россияне хотят попробовать в феврале "отыграться за прошлогодние поражения". "Очень тяжело в Донецкой области - ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", - сказал президент.

Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции 5 февраля отметил, что Киев ожидает возможных наступлений со стороны россиян в связи с предстоящей годовщиной полномасштабного вторжения, так как "они любят символизм".

Представитель украинской разведки Андрей Черняк 2 февраля утверждал, что президент РФ Владимир Путин якобы отдал приказ полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта, пишет "Медуза".

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