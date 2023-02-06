Как в домашних условиях дезинфицировать медицинские вспомогательные устройства?

"Во время пандемии Covid-19 люди регулярно дезинфицировали руки, рабочие поверхности и различные поверхности в доме - хорошо известно, что если этого не делать, то на поверхностях размножаются микробы и они перестают быть стерильными. Однако нередко люди забывают о том, что так же тщательно необходимо дезинфицировать и поверхности имеющихся дома измерительных аппаратов, избавляясь таким образом не только от бактерий, но и от микропыли, которая накапливается вокруг устройства и внутри него. Особенно важно регулярно дезинфицировать такие аппараты, как глюкометр и прибор для измерения уровня холестерина - во время проведения замеров они контактируют с кровью, таким образом, есть большая вероятность перенесения инфекции ближним. Есть различные дезинфицирующие средства, которые помогут избежать контакта с нежелательными микроорганизмами, вирусами и бактериями", - поясняет фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.