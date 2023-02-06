Практически у каждого дома есть какое-то медицинское вспомогательное устройство - термометр, глюкометр, тонометр, прибор для определения уровня холестерина и др., к тому же часто этими аппаратами пользуются несколько членов семьи.
Как в домашних условиях дезинфицировать медицинские вспомогательные устройства?
Если эти устройства не дезинфицировать правильно, то на их поверхности скапливаются нежелательные бактерии, которые могут угрожать здоровью домочадцев. Как правильно ухаживать за медицинскими вспомогательными устройствами и дезинфицировать их в домашних условиях, рассказывает фармацевт сети аптек Apotheka Мадара Кришьяне.
"Во время пандемии Covid-19 люди регулярно дезинфицировали руки, рабочие поверхности и различные поверхности в доме - хорошо известно, что если этого не делать, то на поверхностях размножаются микробы и они перестают быть стерильными. Однако нередко люди забывают о том, что так же тщательно необходимо дезинфицировать и поверхности имеющихся дома измерительных аппаратов, избавляясь таким образом не только от бактерий, но и от микропыли, которая накапливается вокруг устройства и внутри него. Особенно важно регулярно дезинфицировать такие аппараты, как глюкометр и прибор для измерения уровня холестерина - во время проведения замеров они контактируют с кровью, таким образом, есть большая вероятность перенесения инфекции ближним. Есть различные дезинфицирующие средства, которые помогут избежать контакта с нежелательными микроорганизмами, вирусами и бактериями", - поясняет фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.
Химические дезинфицирующие средства
Чтобы полноценно ликвидировать нежелательные бактерии, рекомендуется применять химические препараты, в состав которых входит монохлорамин, хлор, изопропиловый спирт 70% или спирт. Доступен широкий спектр различных дезинфицирующих средств, и из них каждый может выбрать наиболее подходящее. Перед использованием средства необходимо убедиться в том, что в его составе нет какого-то вещества, способного вызвать аллергическую реакцию.
Дезинфицирующие средства, доступные дома
Если под рукой нет специального дезинфицирующего средства, можно обойтись тем, что есть дома, например, перекисью водорода, уксусной кислотой или солевым раствором. Эти средства тоже помогут эффективно продезинфицировать измерительные устройства, уничтожив возбудителей заболеваний.
Как правильно очищать поверхности измерительных устройств:
- дезинфицируя тонометр, глюкометр или прибор для измерения уровня холестерина, нужно очистить зону вокруг мест подключения, дисплей и всю поверхность измерительного устройства;
- дезинфицируя термометр (классический, электронный, бесконтактный), нужно тщательно очистить всю поверхность устройства со всех сторон.
Важно помнить о том, что в процессе дезинфекции измерительного устройства нужно пользоваться слегка влажной, а не мокрой тряпочкой, в противном случае лишняя жидкость может попасть внутрь устройства, что будет препятствовать его правильной работе.
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