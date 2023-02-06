В субботу, 4 февраля, незадолго до 5:30 утра в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от жителя, который пояснил, что в Ильгюциемcе мужчина пилил дверь металлического шкафа магазина Maxima. На место происшествия была направлена ближайшая бригада полиции.
С помощью пилы и плоскогубцев мужчина пытался вернуть бутылки, которые сдал в таромат
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов заметили во дворе магазина мужчину с отверткой, который находился у металлического шкафа Maxima, где хранились различные вещи (лопаты, поддоны и мусорные контейнеры). Установлено, что человек, взламывая шкаф, повредил крепление ключа шкафа. Также выяснилось, что мужчина тщательно готовился ко взлому, так как взял с собой отвертку, пилу и большие плоскогубцы.
В ходе разговора мужчина сообщил, что накануне сдал в таромате магазина десять бутылок, но чек не получил, поэтому намеренно взломал металлический шкаф, чтобы забрать сданные бутылки.
Учитывая обстоятельства, мужчину задержали.
Позже на место прибыли начальник смены магазина и Госполиция, которые выяснили обстоятельства произошедшего и оценили ответственность мужчины.
Напоминаем, что умышленное повреждение имущества наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо краткосрочным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!