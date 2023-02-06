С помощью пилы и плоскогубцев мужчина пытался вернуть бутылки, которые сдал в таромат

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов заметили во дворе магазина мужчину с отверткой, который находился у металлического шкафа Maxima, где хранились различные вещи (лопаты, поддоны и мусорные контейнеры). Установлено, что человек, взламывая шкаф, повредил крепление ключа шкафа. Также выяснилось, что мужчина тщательно готовился ко взлому, так как взял с собой отвертку, пилу и большие плоскогубцы.

В ходе разговора мужчина сообщил, что накануне сдал в таромате магазина десять бутылок, но чек ​​не получил, поэтому намеренно взломал металлический шкаф, чтобы забрать сданные бутылки.

Учитывая обстоятельства, мужчину задержали.

Позже на место прибыли начальник смены магазина и Госполиция, которые выяснили обстоятельства произошедшего и оценили ответственность мужчины.

Напоминаем, что умышленное повреждение имущества наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо краткосрочным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.