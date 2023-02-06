Фото ⟩ В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись контейнеры

Док порта был частично поврежден, а на фотографиях видны десятки опрокинутых контейнеров, пишет местная газета Daily Sabah. Также сообщается, что порт временно прекратил работу, потому что пострадал при землетрясении.

Напомним, что мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени (3:17 по латвийскому времени) на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп. По данным турецких сейсмологов, сила первого толчка составила 7,4 балла.