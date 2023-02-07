"Дом трясло, как коробку с конфетами": жительница Газиантепа рассказала, как пережила землетрясение

Газиантеп оказался в одном из эпицентров землетрясения на границе Турции и Сирии Фото: Getty Images

По словам Марии, было две мощные волны землетрясения, третья оказалась несколько слабее. В перерыве между толчками Мария успела забежать в квартиру за мобильным телефоном и документами.

"Все люди стояли в парке возле нас. Через три часа мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в интернете и в смс-рассылке", - вспоминает Мария события утра понедельника.

Ее дом уцелел, но по стенам квартиры пошли трещины. В доме нет электричества, но уцелел газопровод и есть вода.

В Газиантепе из-за землетрясения разрушены жилые дома Фото: Getty Images

В городе есть разрушения - один из домов рухнул неподалеку от места работы Марии. Знакомые рассказали ей о своих разрушенных домах.

Пострадали не только жилые районы - на развалинах древней крепости постройки примерно II - III века н.э., памятнике архитектуры ЮНЕСКО, расположенном в Газиантепе, в результате землетрясения рухнула часть стены.

По словам Марии, даже турки, живущие в Газиантепе давно, не помнят такого сильного землетрясения. Последний раз что-то подобное было в 1999 году, в Измите к югу от Стамбула, когда погибли 17 тысяч человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших и погибших Фото: Getty Images

Сама Мария за время своего пребывания в Турции пережила несколько землетрясений, но все они были незначительными.

"Это такое ощущение, как будто во Львове сидишь в кафе, а по площади проезжает трамвай. Ты их чувствуешь, но знаешь, что должен выйти на улицу, постоять полчаса, оценить ситуацию и вернуться назад", - рассказывает женщина.

Уже после разговора Марии с Би-би-си местные власти сообщили о еще одной волне землетрясения.

Газиантеп - это центр гастрономического туризма, также в городе работает несколько международных организаций.

В украинском МИД Би-би-си сообщили, что пока не могут сказать, есть ли украинцы среди пострадавших и погибших, - разбор завалов и идентификация тел продолжается.