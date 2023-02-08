TikTok славится различными новыми челленджами, трюками и розыгрышами. Некоторые из них лучше не повторять. В настоящее время незаслуженную популярность набирает очень опасный вид пранка.
В TikTok распространяется опасный и травмирующий тренд
В TikTok нет недостатка в различных видео с прыжками. Например, стали популярными прыжки в танце втроем - почему бы и нет? Но и прыжки втроем могут закончиться очень травматично и болезненно.
Принцип розыгрыша прост. Два человека подшучивают над третьим. Для этого они ставят его между собой.
Один прыгает, второй прыгает, после чего они приглашают прыгнуть того, кто посередине. Когда он, не подозревая ничего дурного, прыгает, шутники ударяют его по ногам. Конечно же, человек падает на спину, что сопровождается риском серьезных ушибов и переломов спины и головы.
@imaadiseyah #greenscreenvideo all jokes aside don't participate in this trend 3 ppl died from this #imaadiseyah #fyp #foryou #viral #stitch ♬ Don't Touch My Hair - Solange
Опасный тренд обсуждается и в социальных сетях Латвии. На данный момент нет данных о том, что из-за этой шутки в Латвии кто-то серьезно пострадал, но ясно, что этот пранк может быть очень опасным.
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