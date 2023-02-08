В TikTok распространяется опасный и травмирующий тренд

В TikTok нет недостатка в различных видео с прыжками. Например, стали популярными прыжки в танце втроем - почему бы и нет? Но и прыжки втроем могут закончиться очень травматично и болезненно.

Принцип розыгрыша прост. Два человека подшучивают над третьим. Для этого они ставят его между собой.

Один прыгает, второй прыгает, после чего они приглашают прыгнуть того, кто посередине. Когда он, не подозревая ничего дурного, прыгает, шутники ударяют его по ногам. Конечно же, человек падает на спину, что сопровождается риском серьезных ушибов и переломов спины и головы.

Опасный тренд обсуждается и в социальных сетях Латвии. На данный момент нет данных о том, что из-за этой шутки в Латвии кто-то серьезно пострадал, но ясно, что этот пранк может быть очень опасным.