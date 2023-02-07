В Риге поезд травмировал девушку, которая слушала музыку в наушниках

По данным полиции, ремонтный вагон поезда задел на железнодорожных путях по улице Тапешу девушку 2007 года рождения, которая переходила рельсы, слушая музыку в наушниках, поэтому не слышала, что происходит вокруг нее.

После аварии девушку с травмами доставили в медицинское учреждение.

Государственная полиция начала ведомственное расследование инцидента.

Полиция напоминает, что, будучи вблизи железной дороги, все внимание следует обратить на безопасность - обязательно нужно вынуть наушники из ушей, чтобы можно было слышать происходящее вокруг. Кроме того, телефон следует отложить, чтобы можно было сосредоточиться на безопасном пути.

Также важно учитывать, что тормозной путь поезда намного длиннее, чем у легковых автомобилей.