На службу гособороны не будут призывать тех, кто задекларирован за границей

По словам Эглитса, анализируя опыт Финляндии и Эстонии, трудно найти механизм, чтобы заставить людей вернуться в Латвию, или же "гоняться за ними по миру". В то же время Минобороны может подготовить поправки к третьему чтению законопроекта, чтобы предусмотреть некоторые санкции для молодых людей, которые, злонамеренно уклоняясь от службы, уехали за границу, а затем вернулись в Латвию. "В то же время неправильно полагать, что человек, проживающий за границей, намеренно уклоняется от своих обязанностей", - подчеркнул Эглитс.

Он заявил, что розыск граждан, проживающих за границей, уже сейчас создает проблемы для коллекторов и правоохранительных органов, и СГО никак тут не поможет.

Эглитс также заверил, что на службу не будет призван молодой человек, который, будучи на момент призыва 18-19-летним, задекларируется за границей, а в 23 года решит вернуться в Латвию.

Среди депутатов возникли опасения, что некоторые молодые люди осознанно или с подачи родителей задекларируются за границей, лишь бы не быть призванными. "Например, молодой человек живет в Элее и, достигнув призывного возраста, уезжает и регистрируется в Шяуляе, но продолжает жить в Элее", - привел пример депутат Национального объединения Янис Домбрава.