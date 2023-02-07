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Фото ⟩ Полиция расследует пожар в Марупе

rus.tvnet.lv/LETA
Полиция расследует пожар в Марупе
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Пожар в Марупе.
Пожар в Марупе. Фото: Pilt videost

Государственная полиция расследует возникший сегодня пожар на заводе дронов в Марупе, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис получил актуальную информацию о пожаре и выразил надежду, что службам удастся потушить огонь в кратчайшие сроки.

Будет проведено расследование причин пожара. В настоящее время рано говорить о возможных причинах возгорания.

Фото: Пожар на предприятии Edge Autonomy

Представитель Государственной полиции Мадара Шершнева сообщила агентству LETA, что первоначальная информация не свидетельствует о том, что имел место злонамеренный поджог, однако для выяснения точных причин начат уголовный процесс.

В полиции есть информация об одном пострадавшем в пожаре.

Как сообщалось, во вторник в Марупе загорелось производство беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy.

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