Государственная полиция расследует возникший сегодня пожар на заводе дронов в Марупе, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.
Фото ⟩ Полиция расследует пожар в Марупе
Министр внутренних дел Марис Кучинскис получил актуальную информацию о пожаре и выразил надежду, что службам удастся потушить огонь в кратчайшие сроки.
Будет проведено расследование причин пожара. В настоящее время рано говорить о возможных причинах возгорания.
Фото: Пожар на предприятии Edge Autonomy
Представитель Государственной полиции Мадара Шершнева сообщила агентству LETA, что первоначальная информация не свидетельствует о том, что имел место злонамеренный поджог, однако для выяснения точных причин начат уголовный процесс.
В полиции есть информация об одном пострадавшем в пожаре.
Как сообщалось, во вторник в Марупе загорелось производство беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy.
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