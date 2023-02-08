Россия заявляет, что постепенно окружает Бахмут. Что происходит на самом горячем участке фронта

"Они разговаривают на профессиональном военном языке. Это действительно все критерии и действия, подтверждающие, что это регулярная армия Российской Федерации. Да, она обученная - это нельзя недооценивать, - признает Ярославский. - Даже если это мобилизованные, они частично разбавлены - больше это регулярщики".

О ситуации в Бахмуте недавно рассказывал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он заявил, что именно этот район долгое время готовился к обороне, тут создана система инженерных заграждений, а рельеф местности способствует ведению защитных действий.

"Продуманная система инженерных заграждений вместе с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, около стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов, - говорил украинский командующий. - Мы используем все возможности - как инженерные, так и природные, чтобы уничтожать самые лучшие подразделения противника. Битва продолжается".

Сырский накануне побывал в Бахмуте и непосредственно в местах, где идут бои.

"Выиграли время"

Однако иностранные разведки и аналитические центры считают, что ВСУ, возможно, в ближайшее время будут вынуждены отступить от Бахмута.

В частности, глава разведывательного управления Эстонии Марго Гросберг 3 февраля заявил, что украинские военные могут покинуть город, потому что удерживать его дальше будет неблагоразумным расходованием ресурсов.