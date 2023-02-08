Чтобы понять женскую сексуальность и открыться наслаждению, голливудская актриса и модель Кара Делевинь впервые отправляется на женскую секс-вечеринку, также называемую "юбочным клубом". "Это взгляд на то, что могут сделать женщины, когда они избавятся от стыда, избавятся от стигмы и свободно исследуют свою сексуальность", - говорит модель и актриса в документальном фильме "Планета секса с Карой Делевинь".
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Что происходит в "юбочном клубе", или на секс-вечеринке, куда мужчинам вход воспрещен?
"Я прошла через многое, но сегодня вечером я иду на женскую секс-вечеринку, чтобы посмотреть, что происходит, когда женщины могут свободно исследовать свою сексуальность без барьеров и, что более важно, без мужчин", - говорит Кара Делевинь в фильме.
Кара задается вопросом, готова ли она, после всего, что она узнала о сексе, отпустить свой стыд и публично заявить о своих сексуальных желаниях. "Не буду врать, я нервничала, поэтому попросила свою подругу Элеонору присоединиться ко мне. Когда мы это обсуждали, она сказала, что хотела бы посмотреть, как женщины удовлетворяют друг друга", - рассказывает популярная модель. Подруга говорит, что у нее был только один групповой секс: "Это был секс втроем с женщиной и мужчиной".
Создателем секс-клуба является финансистка Дженевива, создавшая его в Лос-Анджелесе в 2014 году.
Цель? Организация секс-вечеринок для женщин. Сейчас у них около 18 000 участниц в разных городах мира.
"Многие женщины здесь впервые и нервничают. Возможно, они даже никогда не целовались с женщиной. Некоторые женщины здесь гетеросексуальны, некоторые лесбиянки, некоторые бисексуалки, некоторые пансексуалки, но большинство из них любопытные и взволнованные", - заключает Кара.
"Здравствуйте, сексуальные сирены, - обращается на открытии вечеринки хозяйка клуба. - Здесь мы верим в силу женского начала, поэтому "юбочный клуб" - это безопасная среда, в которой вы можете реализовать все свои желания. Ваше удовольствие здесь важнее всего, и это ключ к небесным вратам".
В "юбочном клубе" есть еще одно правило - если не "да", значит "нет"!
"Я всегда знала, что я бисексуалка. Я замужем, у меня есть семья, но часть меня нуждается в большем. Прямо сейчас у меня есть возможность иметь и то, и другое, и это здорово. Я никогда не чувствовала себя так", - говорит в фильме посетительница "юбочного клуба".
Кара попробовала шоты текилы в стиле "юбочного клуба": соль слизывается с внутренней стороны ее ног, а после шота наслаждаются ломтиком лимона с губ.
"Это очень весело! Здорово, что женщины делают это вместе - вы чувствуете себя в полной безопасности. Они здесь, чтобы веселиться, поддерживать и ценить друг друга. Я чувствую себя здесь по-настоящему свободной", - говорит Кара.
"Для меня это была большая трансформация, потому что я из консервативной семьи, где нужно носить длинные юбки в католическом стиле. "Юбочный клуб" дал мне возможность выразить себя. Одна из моих фантазий - секс с несколькими женщинами: пять или шесть женщин в постели и удовлетворяют друг друга. Я думаю, это здорово", - говорит другая посетительница секс-клуба.
"Тебе не обязательно быть лесбиянкой, ты можешь делать все, что захочешь. Вы можете интересоваться бисексуальностью, можете состоять в браке. "Юбочный клуб" открывает свои двери для каждой.
Девушки в основном сосредотачиваются на удовлетворении мужчин. Здесь главное - женское удовольствие и право на него", - говорит еще одна участница секс-вечеринки.
Что было дальше и как там все выглядит, смотрите в документальном фильме "Планета секса с Карой Делевинь" на TV6 или Go3.
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