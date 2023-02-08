Что происходит в "юбочном клубе", или на секс-вечеринке, куда мужчинам вход воспрещен?

"Здравствуйте, сексуальные сирены, - обращается на открытии вечеринки хозяйка клуба. - Здесь мы верим в силу женского начала, поэтому "юбочный клуб" - это безопасная среда, в которой вы можете реализовать все свои желания. Ваше удовольствие здесь важнее всего, и это ключ к небесным вратам".

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В "юбочном клубе" есть еще одно правило - если не "да", значит "нет"!

"Я всегда знала, что я бисексуалка. Я замужем, у меня есть семья, но часть меня нуждается в большем. Прямо сейчас у меня есть возможность иметь и то, и другое, и это здорово. Я никогда не чувствовала себя так", - говорит в фильме посетительница "юбочного клуба".

Кара попробовала шоты текилы в стиле "юбочного клуба": соль слизывается с внутренней стороны ее ног, а после шота наслаждаются ломтиком лимона с губ.

"Это очень весело! Здорово, что женщины делают это вместе - вы чувствуете себя в полной безопасности. Они здесь, чтобы веселиться, поддерживать и ценить друг друга. Я чувствую себя здесь по-настоящему свободной", - говорит Кара.

"Для меня это была большая трансформация, потому что я из консервативной семьи, где нужно носить длинные юбки в католическом стиле. "Юбочный клуб" дал мне возможность выразить себя. Одна из моих фантазий - секс с несколькими женщинами: пять или шесть женщин в постели и удовлетворяют друг друга. Я думаю, это здорово", - говорит другая посетительница секс-клуба.

"Тебе не обязательно быть лесбиянкой, ты можешь делать все, что захочешь. Вы можете интересоваться бисексуальностью, можете состоять в браке. "Юбочный клуб" открывает свои двери для каждой.

Девушки в основном сосредотачиваются на удовлетворении мужчин. Здесь главное - женское удовольствие и право на него", - говорит еще одна участница секс-вечеринки.

Что было дальше и как там все выглядит, смотрите в документальном фильме "Планета секса с Карой Делевинь" на TV6 или Go3.