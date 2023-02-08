Ср, 8.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Сирии спасен младенец, родившийся под завалами при землетрясении

rus.tvnet.lv
В Сирии спасен младенец, родившийся под завалами при землетрясении
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AP/Scanpix

На севере Сирии из-под завалов извлекли новорожденную девочку, после того как родственники обнаружили ее все еще соединенной пуповиной с матерью, которая не выжила во время сильного землетрясения в понедельник, 6 февраля. Об этом рассказывает The Guardian. 

Ребенок - единственный выживший из ближайших членов семьи, все остальные погибли, когда землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Сирию и соседнюю Турцию, сравняло с землей дом семьи в городе Джиндайрис, рассказал родственник Халил аль-Сувади.

"Мы услышали голос, когда копали, мы расчистили землю и нашли эту девочку, слава Богу", - сказал Сувади агентству AFP во вторник.

"Мы расчистили пыль и нашли ребенка с пуповиной, мы перерезали ее, и мой двоюродный брат отвез ее в больницу", - продолжил Сувади.

Видео спасения малышки стало вирусным в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина выбегает из-под обломков рухнувшего четырехэтажного здания, сжимая в руках крошечного ребенка, покрытого пылью.

Второй мужчина бежит к первому, неся одеяло, чтобы попытаться согреть новорожденную при минусовой температуре, а третий кричит, чтобы машина отвезла ее в больницу.

Ребенок был доставлен на лечение в близлежащий город Африн, а члены семьи провели следующие несколько часов, извлекая тела ее отца Абдаллы, матери Афры, четырех братьев и сестер и тети.

Девочку поместили в инкубатор и поставили капельницу для введения витаминов. По словам медиков, ее состояние оценивается как стабильное, пишут СМИ. 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх